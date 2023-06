Polizeibericht Augsburg und Region vom 26.06.2023

Lechhausen – Mehrere Fahrzeuge angefahren

Am gestrigen Sonntag (25.06.2023) kollidierte ein 19-jähriger Pkw-Fahrer mit zwei geparkten Pkws in der Leipziger Straße und flüchtete.

Gegen 05.30 Uhr war der 19-Jährige mit seinem Pkw auf der Leipziger Straße stadtauswärts unterwegs. Hierbei touchierte er zwei geparkte Fahrzeuge und entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein Passant bemerkte den Schaden an den Fahrzeugen und verständigte die Polizei. Wenig später trafen die Beamten zunächst den Vater des 19-Jährigen am Unfallort an. Wie sich bei weiteren Abklärungen herausstellte, war der 19-Jährige alkoholisiert mit dem Fahrzeug unterwegs und begab sich nach dem Unfall nach Hause. Dort wurde der junge Mann anschließend von der Polizei aufgesucht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp ein Promille. Der 19-Jährige musste seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den 19-Jährigen.

Hochzoll – Handfeste Auseinandersetzung

Am gestrigen Sonntagabend (25.06.2023) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 24- und 27-jährigen Männern und einem 57-Jährigen in einer Lokalität in der Berchtesgadener Straße.

Bereits gegen 20.15 Uhr wurde der Polizei eine Auseinandersetzung zwischen den Männern mitgeteilt. Bei dem Eintreffen der Streife wollten die Anwesenden aber nur etwas von einer verbalen Auseinandersetzung wissen. Aufgrund ihres aggressiven Verhaltens erhielten die beiden 24- und 27-Jährigen einen Platzverweis.

Gegen 22.00 Uhr wurde die Polizei erneut gerufen. Die beiden 24- und 27-Jährigen kamen zurück in die Bar und gingen auf den 57-Jährigen los. Sie schlugen und traten ihn. Anschließend entfernten sie sich, konnten jedoch im Nahbereich von der Streife gestoppt werden. Wie sich herausstellte hatte der 24-Jährige zudem eine Mitarbeiterin in der Lokalität bedroht. Die beiden 24- und 27-jährigen Männer wurden von den Beamten in Sicherheitsgewahrsam genommen und verbrachten die Nacht im Polizeiarrest.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die 24- und 27-jährigen Männer.

Haunstetten – Auto gegen Motorrad

Am gestrigen Sonntag (25.06.2023) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 24-jährigen Autofahrer und einem 17-jährigen Motorradfahrer in der Königsbrunner Straße Ecke Roggenstraße. Der Motorradfahrer wurde hierbei schwer verletzt. Der 24-Jährige und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt.

Gegen 18.30 Uhr war der 17-jährige Motorradfahrer auf der Königsbrunner Straße in südliche Richtung unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr der 24-jährige Autofahrer in nördliche Richtung und wollte nach links in die Roggenstraße abbiegen. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem 17-Jährigen. Der 17-Jährige wurde anschließend mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 13.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 24-Jährigen.

Innenstadt – Einbruch in Apotheke – Täterfestnahme

Am gestrigen Sonntag (25.06.2023) drang ein 48-Jähriger gewaltsam in eine Apotheke in der Viktoriastraße ein.

Gegen 05.30 Uhr beobachtete ein Passant wie der 48-Jährige sich gewaltsam Zutritt zur Apotheke verschaffte und informierte eine Fußstreife der Bundespolizei. Der Mann entwendete Medikamente und aß diverse Lebensmittel im mittleren zweistelligen Bereich. Bei Eintreffen der Streife der Polizeiinspektion Augsburg Mitte konnte der Mann im Inneren der Apotheke festgestellt und im weiteren Verlauf vorläufig festgenommen werden. Der Mann wurde anschließend aufgrund gesundheitlicher Beschwerden in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls gegen den 48-Jährigen.