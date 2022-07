Lechhausen – Unfallflucht nach Parkplatzrempler

Wie erst jetzt angezeigt, wurde am vergangenen Samstag (23.07.2022) zwischen 11.30 und 16.00 Uhr, ein auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Neuburger Straße 217 abgestellter weißer Opel Corsa angefahren. Der unbekannte Verursacher hinterließ vorne links einen Streifschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.

Antonsviertel / Göggingen – Radfahrer vs. Autofahrer: Zeugen gesucht

Am gestrigen Montag (25.07.2022) gegen 14.45 Uhr gerieten zwei Verkehrsteilnehmer in der Gögginger Straße (Höhe Hausnummer 13) offenbar wegen gegenteiliger Verkehrsansichten in Streit. Ein 41-jähriger Autofahrer gab zu Protokoll, dass ein Radfahrer vor ihm mitten auf der Gögginger Straße fuhr und er diesen deswegen links überholte. Beim Halt an der dortigen roten Ampel kam es dann zu einem verbalen Streit zwischen den Beiden, der dann dahingehend ausartete, dass der Radler gegen den Außenspiegel trat. Hierbei ging das Spiegelglas zu Bruch. Ohne sich um den Schaden in Höhe von mehr als 100 Euro zu kümmern, radelte der Verursacher einfach weiter. Eine zielführende Beschreibung des Radlers konnte der Geschädigte nicht geben.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Süd unter 0821/323 2710.