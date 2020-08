Polizeibericht Augsburg und Region vom 26.08.2020

Lechhausen – Kleinkrafträder und Fahrräder entwendet

In der Nacht von Sonntag auf Montag (23./24.08.2020) wurden aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Derchinger Straße 69 zwei Kleinkrafträder (schwarze Peugeot Motocycle und schwarze Piaggio NRG Power, beide mit Versicherungskennzeichen) entwendet. Vermutlich in der gleichen Nacht wurden vor einem Nachbargebäude in der Klausstraße 62 zwei an einem Fahrradständer abgesperrte Fahrräder (gold-schwarzes Fatbike, Herrenrad und gelb-braunes Licorne Stella Damenrad) entwendet. Insgesamt entstand ein Beuteschaden von mehreren Tausend Euro.

Ein weiteres Kleinkraftrad (schwarze KSR Solution Explorer ebenfalls mit Versicherungskennzeichen) wurde zwischen Sonntagmittag und Dienstagmorgen aus einem Hinterhof in der Lützowstraße / Ecke Lechhauser Straße entwendet.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.