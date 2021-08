Polizeibericht Augsburg und Region vom 26.08.2021

Oberhausen – Fußgängerin angefahren und geflüchtet

Am Mittwoch (25.08.2021), gegen 14:55 Uhr, befuhr ein Pkw die Zollernstraße in nordöstliche Richtung und bog von dort nach links in die Donauwörther Straße ab. Hierbei übersah der Pkw-Fahrer eine bevorrechtigte 57-jährige Fußgängerin, welche zur selben Zeit den Kreuzungsbereich (Höhe der Hausnummer 102) in westliche Richtung überquerte. Bei dem Zusammenstoß konnte sich die 57-Jährige noch auf den Beinen halten, wobei sie sich jedoch kurze Zeit später aufgrund der erlitten Prellungen auf den Boden setzen musste. Der Pkw-Fahrer erkannte dies, fuhr jedoch dann auf der Donauwörther Straße in nördliche Richtung davon, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Fahrer des Pkw mit Augsburger Kennzeichen wurde als ca. 50-jähriger Mann beschrieben.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510.