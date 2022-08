Kriegshaber – Festnahme nach Einbruch

Am heutigen Freitag (26.08.2022) gegen 04:00 Uhr morgens beobachtete eine aufmerksame Zeugin wie zwei Täter sich gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Graham-Bell-Straße (Bereich der 30er Hausnummern) verschafften. Die alarmierten Polizeistreifen konnten einen 16-Jährigen noch im Anwesen auf frischer Tat festnehmen. Ein 15-Jähriger flüchtete zunächst aus dem Haus, konnte aber wenige Meter später ebenfalls durch die Beamten gestellt werden. Bei den beiden Tätern konnte keine Beute aufgefunden werden. Sie wurden im Anschluss in den Polizeiarrest verbracht. Nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen wurden die Beiden wieder entlassen wurden. Bei der Spurensicherung vor Ort stellten die Beamten fest, dass weitere Objekte in der näheren Umgebung angegangen wurden. Deshalb prüft die Kriminalpolizei Augsburg aktuell, ob das Duo für weitere Taten in Frage kommt.

Firnhaberau – Einbrüche in Kleingartenanlage

Im Zeitraum zwischen 24.08.2022, 18:00 Uhr und 25.08.2022, 09:15 Uhr, kam es in einer Gartenanlage im Bereich der Albrecht-Dürer-Straße zu mehreren Einbrüchen in Gartenhäuser/Schuppen.

Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zu den Gartenhäusern, aus einem wurden eine Bohrmaschine und eine Kabeltrommel entwendet. Der Beuteschaden aller betroffenen Kleingartenbesitzer muss im Nachgang noch ermittelt werden.

Weitere Geschädigte und Personen, die im Tatzeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 0821/323-2310 bei der PI Augsburg Ost zu melden.

Widerstand bei Kontrollen

Innenstadt – Am Donnerstag (25.08.2022), gegen 12:45 Uhr, befand sich ein 27-Jähriger am Willy-Brandt-Platz und trat hier wiederholt aggressiv an fremde Personen heran und provozierte diese ohne ersichtlichen Grund. In einem Fall schlug er einem Passanten das Mobiltelefon aus der Hand, welches dabei zu Bruch ging.

Deshalb sollte der Mann einer Personenkontrolle unterzogen werden, mit der er jedoch offenbar nicht einverstanden war. Er missachtete alle Anweisungen der Polizeibeamten, sperrte sich gegen eine Durchsuchung seiner Person und verhielt sich weiterhin aggressiv. Aus diesem Grund wurde der 27-Jährige gefesselt.

Einen Alkoholtest verweigerte der Mann, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung.

Innenstadt – Ebenfalls am Donnerstag, gegen 23:15 Uhr, pöbelte ein 26-Jähriger mehrere Passanten am Königsplatz an und schrie herum. Beim Eintreffen der Polizeistreife zeigte sich der Mann aggressiv und versuchte auf umstehende Personen loszugehen. Deshalb wurde der Mann weggezogen, hierbei sperrte er sich massiv. Da er eine Bierflasche in seiner Hand hielt, wurde er aufgefordert diese wegzulegen. Als er dieser Aufforderung nicht nachkam, wurde ihm die Bierflasche letztlich aus der Hand geschlagen, wobei sie zu Bruch ging. Während des Einsatzes beleidigte der 26-Jährige die eingesetzten Polizeibeamten mehrfach.

Als der Mann am Boden gefesselt werden sollte, wehrte er sich weiterhin und verletzte sich dabei am Knie. Zur Versorgung der Schnittwunde wurde der 26-Jährige durch den Rettungsdienst ins Universitätsklinikum gebracht.

Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.