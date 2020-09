Polizeibericht Augsburg und Region vom 26.09.2020

Graben – Verkehrsunfall mit einem Kraftomnibus

Am Freitag, 25.09.2020 ereignete sich um 16:45 Uhr in Graben im Bereich Untermeitinger Straße / Birkenstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Kraftomnibus und einem Pkw. Der 28-jährige Fahrer eines Pkws wollte nach links abbiegen und übersah den von links kommenden vorfahrtsberechtigten Ominbus. Die 49-jährige Fahrerin musste zur Behandlung leichter Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Landsberg gebracht werden. Kurzzeitig war zusätzlich ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Verkehrsregelung wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Graben gewährleistet. Die Höhe der Unfallschäden wird durch die Polizei in etwa auf 10.000 EUR geschätzt.

Untermeitingen – Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 26.09.2020 wurde auf dem Untermeitinger Lidl-Parkplatz in der Zeit von 10:30 bis 10:45 Uhr ein silberner Mitsubishi angefahren. Der Fahrzeughalter stellte bei Rückkehr zu seinem Pkw einen Unfallschaden hinten rechts fest. Der Unfallverursacher war nicht mehr vor Ort. Der Sachschaden beträgt ca. 750 EUR.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Schwabmünchen unter der Tel.Nr. 08232/9606-0

Petersdorf – Frontalzusammenstoß verlief glimpflich

Am Freitag, den 25.09.20 gegen 14:45 Uhr ereignete sich auf der Gemeindeverbindungsstraße von Binnenbach (Gemeindebereich Aindling) nach Appertshausen (Gemeindebereich Petersdorf) ein Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw´s. Der 56jährige, aus dem nördlichen Landkreis stammende Unfallverursacher befuhr hierbei die Gemeindeverbindungsstraße von Binnenbach in Richtung Appertshausen und kollidierte im Bereich einer Kurve mit einem entgegenkommenden Pkw.

Der entgegenkommende 24jährige Pkw-Fahrer, der ebenfalls aus dem nördlichen Landkreis stammt, konnte hierbei auf der schmalen Gemeindeverbindungsstraße nicht mehr ausweichen und stieß leicht versetzt mit dem Pkw des 56jährigen frontal zusammen. Beide Unfallbeteiligten blieben bei dem Verkehrsunfall glücklicher Weise unverletzt. An den Fahrzeugen entstand jedoch nicht unerheblicher Sachschaden und waren auch nicht mehr fahrbereit. Die Schadenshöhe wird jeweils auf ca. 9000,- Euro geschätzt (Gesamtschaden: ca. 18.000 €). Die Gemeindeverbindungsstraße war kurzzeitig zur Bergung und Abschleppung der Fahrzeuge komplett gesperrt.

Den Unfallverursacher erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Rechtsfahrgebot.

Aichach -Verkehrsunfall aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit

Am Freitag, den 25.09.20 gegen 21:10 Uhr ereignete sich auf der B 300 in Fahrtrichtung Schrobenhausen, bei der Ausfahrt Aichach West (Tränkmühle/Obi) ein Verkehrsunfall. Hierbei kam ein 22jähriger, aus dem südlichen Landkreis Günzburg stammender Fahrzeugführer, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und landete mit seinem Pkw im Straßengraben. Hierbei wurde noch ein Verkehrszeichen touchiert und beschädigt. Der Fahrzeugführer und seine 19jährige Beifahrerin blieben beide bei dem Unfall unverletzt. Die Unfallörtlichkeit wurde durch die Feuerwehr Aichach bis zur Bergung des Fahrzeuges abgesichert. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 3100,- € geschätzt.

Heretsried – Sachbeschädigung an Kfz

In der Zeit zwischen dem 19.09.20, 18:00 Uhr, und dem 20.09.20, 10:00 Uhr, wurden in der Heretsrieder Ringstraße an einem am Fahrbahnrand geparkten Jaguar XJ drei Reifen zerstochen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 600 Euro. Die Sachbeschädigung wurde allerdings erst am 25.09.20 angezeigt.

Die Polizeiinspektion Zusmarshausen bittet um Zeugenhinweise.

Gessertshausen – Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am 25.09.20 ereignete sich in der Brunnenmühlstraße auf Höhe der Einmündung zum Heuweg ein Verkehrsunfall. Die Unfallverursacherin erkannte bei Starkregen eine be-vorrechtigte Fahrzeugführerin nicht rechtzeitig, so dass es zum Streifzusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der Sachschaden wird auf insgesamt ca. 4.000 Euro geschätzt.

Fischach – Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle

Am 25.09.20 war der Unfallverursacher gegen 19:30 Uhr beim Lidl einkaufen. Während er seine Einkäufe im Fahrzeug verstaute, machte sich der Einkaufswagen selbststän-dig, rollte ca. 6-8m über den Parkplatz und stieß gegen einen anderen geparkten Pkw. Dadurch entstanden am geschädigten Fahrzeug Kratzspuren und ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne dem Geschädigten einen Hinweis zu hinterlassen. Er konnten allerdings mittels eines Zeugen ermittelt werden.

Friedberg-unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am 25.09.2020, gegen 14:15 Uhr, wurde in Friedberg, in der Augsburger Straße 12 an einem Parkplatz ein Pkw beschädigt. Es handelt sich um den Parkplatz des dortigen Supermarktes. Der Fahrer eines silbernen Opel Cabrio stieß beim Einsteigen mit seiner Fahrzeugtüre gegen einen geparkten roten Mazda. Am Mazda entstand dabei leichter Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Friedberg zu wenden, Tel. 0821/323-1710.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.