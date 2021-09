Polizeibericht Augsburg und Region vom 26.09.2021

Oberhausen – Diebstahl vor Schnellrestaurant

Am Samstag gegen 14.30 Uhr parkte ein 57-Jähriger seinen BMW Mini auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Donauwörther Straße. Als der Mann nach gut zehn Minuten zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine eingeschlagene Seitenscheibe an seinem Pkw fest. Der bislang unbekannte Täter entwendete daraus einen Laptop und Tablet im Gesamtwert von etwa 1.200 Euro. Am Pkw entstand durch die beschädigte Seitenscheibe ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter Tel. 0821/323-2510 zu melden.

Schülerinnen bei Diebstahl ertappt

Am Freitag gegen 17.45 Uhr wurde ein Mitarbeiter eines Bekleidungsgeschäfts am Willy-Brandt-Platz auf zwei Schülerinnen aufmerksam. Wie sich herausstellte, entfernte das Duo die Etiketten von zehn Kleidungsstücken im Wert von ca. 70 Euro und packten diese in Tüten mit Aufschrift anderer Läden. Da die beiden 15- bzw. 16-Jährigen das Geschäft durch diesen „Trick“ offenbar ohne Bezahlen verlassen wollten, wurden sie von einem Mitarbeiter angehalten. Die hinzugerufene Polizeistreife nahm den Sachverhalt auf und verständigte den sicherlich nicht begeisterten Vater, der die beiden Jugendlichen persönlich abholte. Beide müssen nun mit einer Anzeige wegen Ladendiebstahl rechnen.

Göggingen – Restaurantbesuch endet im Arrest

Völlig daneben benahm sich am Samstag ein 31-Jähriger. Anfangs pöbelte er Personen in einem Restaurant in der Gögginger Straße an, weshalb er vom Personal zum Gehen aufgefordert wurde. Der Mann beruhigte sich auch vor dem Lokal nicht, weshalb gegen 22.15 Uhr die Polizei alarmiert wurde. Ebenfalls gegen die Beamten verhielt er sich unangemessen. Er verweigerte die Angabe seiner Personalien und wurde zunehmend aggressiver. Als die Beamten den Mann nach seinem Ausweis durchsuchten, versuchte er sich loszureißen und musste deshalb zu Boden gebracht sowie gefesselt werden. Dort trat er um sich und schrie herum. Der offensichtlich stark alkoholisierte Mann musste zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen wurde. Auch beim Verbringen in den Arrest leistete der 31-Jährige massiven Widerstand und beschädigte sogar Inventar der Zelle. Der Mann muss sich nun wegen Widerstand gegen Polizeibeamte und diverser anderer Delikte verantworten.