Innenstadt – Angriff mit Pfefferspray

In den frühen Morgenstunden des gestrigen Sonntags (25.09.2022) lief ein 28-Jähriger in der Riedingerstraße an einer Personengruppe vorbei und sprühte unvermittelt mit einem Pfefferspray in die Menge. Zwei Frauen und zwei Männer im Alter zwischen 23 und 29 Jahren erlitten leichte Verletzungen in Form von Augen- und Hautreizungen. Alle konnten jedoch nach einer ambulanten Behandlung durch den Rettungsdienst wieder entlassen werden. Durch die sofort eingeleitete Fahndung konnte der 28-jährige Täter auf dem Nachhauseweg angetroffen und kontrolliert werden. Er hatte einen Alkoholwert von knapp 0,4 Promille. Ein Pfefferspray wurde bei der Durchsuchung nicht gefunden.

Die Hintergründe zur Tat sind nun Bestandteil des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens wegen gefährlicher Körperverletzung. Laut der Personengruppe geschah der Angriff ohne Vorgeschichte vollkommen grundlos.

Lechhausen – Nach Unfallflucht selbst gestellt

Am Sonntag (25.09.2022) stellte sich eine 57-Jährige selbstständig bei der Polizei in Lechhausen. Die Frau gab an, in der Zeit vom 24.09.2022, 21:00 Uhr, bis zum 25.09.2022, 07:00 Uhr, mit ihrem roten Kia einen Verkehrsunfall verursacht zu haben. An den genauen Hergang konnte sich die 57-Jährige jedoch nicht mehr erinnern, da sie nach eigenen Angaben zuvor Schmerztabletten und Alkohol zu sich genommen hatte. Die Frau bemerkte jedoch am Sonntagmorgen, dass ihr Pkw nicht an der gewohnten Stelle geparkt war und stellte das Fahrzeug beschädigt im Bachstelzenweg fest. Der Pkw war an der rechten Seite und der Front erheblich beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden belief sich auf circa 5.000 Euro.

Nach Schilderungen der Selbststellerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Hierzu wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt.

Erste Ermittlungen ergaben bereits, dass ein Fiat Kastenwagen in der Widderstraße durch das rote Fahrzeug der 57-Jährigen beschädigt worden war. Hier entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Die Frau konnte nach Beendigung aller Maßnahmen wieder entlassen werden.

Pfersee – Pkw mutwillig beschädigt

Am 25.09.2022, gegen 23:00 Uhr, konnten mehrere aufmerksame Zeugen beobachten, wie eine männliche Person in der Zweibrückenstraße die Außenspiegel und Rückleuchten eines geparkten Seats beschädigte. Die Zeugen riefen die Polizei, sodass ein 26-Jähriger noch vor Ort festgenommen werden konnte. Er hatte einen Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro verursacht und wurde wegen seines Verhaltens in die Polizeiarrest gebracht. Den 26-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung.

Innenstadt – Unbekannter fordert Bargeld: Zeugensuche

Am 26.09.2022, gegen 02:15 Uhr, lieferte ein 22-Jähriger Zeitungen im Bereich Lauterlech Höhe der Hausnummern 39 a-f aus, als er von einem männlichen Täter unter Vorhalt eines Schlagstockes angesprochen wurde. Der Täter forderte Bargeld. Der 22-Jährige reagierte jedoch schnell und sperrte sich in seinem Pkw ein, bevor er im Anschluss die Polizei verständigte. Zu einem Angriff war es nicht gekommen, sodass der 22-Jährige unverletzt blieb. Der männliche Täter entfernte sich dann in Richtung der Pilgerhausstraße und konnte nur vage beschrieben werden. Eine umgehend eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männliche Person, bekleidet mit blauer Jeans und dunkler Oberbekleidung, Kapuze über den Kopf gezogen, akzentfreies Deutsch

Die Kriminalpolizei Augsburg übernahm die Ermittlungen wegen versuchter räuberischer Erpressung und bittet unter 0821/323 3810 um Zeugenhinweise.