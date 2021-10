Polizeibericht Augsburg und Region vom 26.10.2021

Lechhausen – Unbekannte stehlen 250 Altreifen

Am Montagmorgen (25.10.2021), gegen 06.30 Uhr, musste der Filialleiter eines Kfz-Betriebes in der Meraner Straße (Höhe der 30er Hausnummern) feststellen, dass aus einem Container auf dem Gelände der Firma rund 250 Altreifen gestohlen wurden. Der Gesamtwert belief sich auf rund 1.200 Euro. Aufgrund eines Zeugenhinweises ergaben sich Anhaltspunkte, dass die Reifen am Sonntagnachmittag (24.10.2021), im Zeitraum zwischen 14.00 Uhr bis 14.30 Uhr, durch zwei unbekannte Männer entwendet wurden. Die Täter waren ca. 35 Jahre alt und nutzten einen weißen Transporter mit rumänischer Zulassung (RO).

Die PI Augsburg Ost bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0821/323-2310.

Verkehrsunfallfluchten

Rosenau-Thelottviertel – Im Zeitraum von Sonntag (24.10.2021), ca. 19.00 Uhr, bis Montag (25.10.2021), ca. 17.00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter die linke Fahrzeugseite eines geparkten Pkw Mercedes in der Holzbachstraße (Höhe der 50er Hausnummern). Durch Kratzer und Dellen entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Zum Verursacher ist nichts bekannt.

Die PI Augsburg 6 bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0821/323-2610.

Lechhausen – Am Montag (25.10.2021), gegen 12.30 Uhr, beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug den linken Außenspiegel eines geparkten, silbernen Pkw Mercedes in der Steinernen Furt (Höhe 50er Hausnummern). Es entstand Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Möglicherweise handelte es sich beim unfallverursachenden Fahrzeug um einen Sattelzug.

Die PI Augsburg Ost bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0821/323-2310.