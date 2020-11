Polizeibericht Augsburg und Region vom 26.11.2020

Hochfeld – Auto mutwillig beschädigt

Hinweise bitte an die PI Augsburg Süd unter 0821/323 2710.

Im Zeitraum vom 24.11.2020 (Di.) 20.15 Uhr bis 25.11.2020 (Mi.) 10.00 Uhr, wurde ein in der Schertlinstraße (im Bereich der einstelligen Hausnummern) auf einem Parkplatz abgestellter grauer Ford C-Max mit einem spitzen Gegenstand großflächig an der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Firnhaberau – Zeugensuche nach Unfallflucht

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.

Gestern (25.11.2020) gegen 11.45 Uhr konnte ein Zeuge beobachten, wie ein Autofahrer einen im Luchsweg (Höhe Hausnummer 6) geparkten Fiat 500 beim Vorbeifahren am linken Kotflügel und Außenspiegel beschädigte. Anschließend fuhr der Unfallverursacher weiter, ohne sich um den hinterlassenen Schaden in Höhe von ca. 1.500 Euro zu kümmern. Der Mitteiler konnte sich noch das Teilkennzeichen A-GD … merken, aber keine Angaben zum Fabrikat machen. Das gesuchte Fahrzeug müsste entsprechende Beschädigungen im Bereich der Beifahrerseite aufweisen.

Stadtgebiet – Einbruchsgeschehen

Zu mehreren Einbrüchen in gewerbliche Objekte / Firmen im Stadtgebiet werden nun mögliche Zeugen gesucht.

Lechhausen – Am 24.11.2020 (Di.) kurz nach 23.00 Uhr drang ein unbekannter Täter in eine Logistik-Firma in der Südtiroler Straße (im Bereich der einstelligen Hausnummern) ein, indem er offenbar ein Fenster aufhebelte. Aus einem Schreibtisch entwendete er dann einen Bargeldbetrag im mittleren dreistelligen Eurobereich und flüchtete mit seiner Beute. Der Sachschaden dürfte im unteren dreistelligen Eurobereich liegen.

Lechhausen – Im Zeitraum vom 24.11.2020, 2015 Uhr bis 25.11.2020, 07.45 Uhr wurde in einen Firmenkomplex, der sich ebenfalls in der Südtiroler Straße (im Bereich der 20er Hausnummern) befindet, eingebrochen. Hier drang der Täter über eine aufgebrochene Seitentüre in das Anwesen ein und durchsuchte anschließend mehrere Büros. Er entwendete u. a. Bargeld (Euronoten und US-Dollar) und Schmuck im mittleren vierstelligen Eurobereich. Der angerichtete Sachschaden liegt bei rund 2.500 Euro.

Haunstetten – In eine Dienstleistungsfirma in der Bürgermeister-Ulrich-Straße (ehemaliges Fujitsu-Areal) wurde im Zeitraum vom 24.11.2020, 13.00 Uhr bis 25.11.2020, 08.30 Uhr eingebrochen. Nach Aufhebeln einer Türe entwendete der unbekannte Täter u.a. Laptops, eine Digitalkamera und einen Akkuschrauber. Der Beuteschaden dürfte im unteren vierstelligen Bereich liegen, der Sachschaden bei etwa 300 Euro.

Hinweise zu den Einbrüchen erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810.