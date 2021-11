Polizeibericht Augsburg und Region vom 26.11.2021

Innenstadt – Unbekanntes Fahrzeug gefährdet Fußgängerin – Zeugen gesucht

Am Donnerstag (25.11.2021), gegen 15.30 Uhr, lief eine 38-jährige Passantin auf dem Fußgängerweg in der Riedingerstraße (Höhe 20er Hausnummern) in Richtung Dieselstraße. Plötzlich sei ein entgegenkommendes Auto vor ihr auf den Gehweg gefahren, sodass die Frau ausweichen musste. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug in unbekannte Richtung. Es handelte sich mutmaßlich um einen älteren Pkw unbekannter Marke. Die 38-Jährige erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei, wo Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet wurden.

Die PI Augsburg Mitte bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0821/323-2110.

B17 / FR Norden / AS Gabelsberger Straße – Verkehrsunfall und zwei Folgeunfälle im Rückstau auf der B17

Am Donnerstagmorgen (25.11.2021) ereigneten sich auf der Bundesstraße B17 in nördlicher Fahrtrichtung, auf Höhe der Abfahrt zur Gabelsberger Straße, eine Reihe von Auffahrunfällen im dichten Pendlerverkehr. Gegen 06.40 Uhr musste ein Honda-Fahrer verkehrsbedingt auf dem linken von zwei Fahrstreifen stark abbremsen. Ein nachfahrender BMW-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf. Auch ein nachfolgender Audi-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit dem Heck des BMW.

Kurz nach diesem ersten Verkehrsunfall kam es im entstandenen Rückstau zu zwei weiteren Auffahrunfällen, wobei jeweils zwei Fahrzeuge beteiligt waren.

Insgesamt entstand durch die drei Verkehrsunfälle Sachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro an sieben Fahrzeugen. Es wurde niemand verletzt. Die Verkehrsbehinderungen dauerten während der Unfallaufnahme sowie der Räumungsarbeiten für ca. eine Stunde an.