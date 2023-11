Polizeibericht Augsburg und Region vom 26.11.2023

Innenstadt – Sachbeschädigung an Haltestelle

Am Freitag (24.11.2023) gegen 20.10 Uhr beschädigt ein Unbekannter eine Glasscheibe an der Haltestelle „Königsplatz“.

Der unbekannte Täter zerschlug ersten Erkenntnissen nach mit einer Glasflasche die Glasscheibe der Haltestelle am Bahnsteig A3/A4. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem Unbekannten verlief negativ. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen fünfstelligen Betrag.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2110.

Firnhaberau – Diebstahl aus Fahrzeug

Am Samstag (25.11.2023) im Zeitraum von 12.50 Uhr bis 13.45 Uhr schlägt ein bislang unbekannter Täter eine Autoscheibe ein und klaut eine Handtasche.

Der schwarze Mercedes war in der Mühlhauser Straße (50er Hausnummernbereich) geparkt. Der bislang unbekannte Täter schlug die Beifahrerscheibe ein und entwendete die Handtasche, die gut sichtbar im Fußraum lag. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 500 Euro.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahl und Sachbeschädigung. Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei, keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurückzulassen.

Oberhausen – E-Scooter gestohlen

Am Samstag (25.11.2023) gegen 14.30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter einen E-Scooter.

Der 18-Jährige stellte seinen E-Scooter vor einem Seniorenheim in der Zollernstraße ab und begab sich für etwa 15 Minuten in das Gebäude. In dieser Zeit entwendete der unbekannte Täter den E-Scooter. Der Schaden beläuft sich auf rund 800 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Die Polizeiinspektion Augsburg Oberhausen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510.

Innenstadt – Beleidigung und Widerstand

Am Freitag (25.11.2023) kam es gegen 21.00 Uhr vor einer Gaststätte in der Ludwigstraße zu einer Auseinandersetzung. Der 33-Jährige beleidigte die Beamten und leistete Widerstand.

Ein stark alkoholisierte 33-Jähriger wurde gebeten, die Lokalität zu verlassen. Vor dem Lokal kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung, weshalb die Polizei verständigt wurde. Bei der Klärung des Sachverhaltes zeigte sich der alkoholisierte Mann unkooperativ und beleidigte die Beamten. Die Einsatzkräfte nahmen ihn deshalb in Gewahrsam. Bei der Verbringung in den Polizeiarrest leistete der Mann Widerstand.

Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Lechhausen – Mehrere Fahrräder beschädigt

Am Dienstag (21.11.2023) in der Zeit von 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr beschädigte ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mehrere Fahrräder.

Der oder die Täter beschädigten die im Hofraum der Stätzlinger Straße (30er Hausnummern) abgestellten Fahrräder. Unter anderem wurden Reifen zerstochen und Lichter beschädigt. Betroffen sind mindestens zehn Fahrräder.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Augsburg Ost oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Darüber hinaus bittet die Polizeiinspektion Augsburg Ost um Zeugenhinweise unter 0821/323-2310.