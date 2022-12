Herrenbach – Unfallflucht

In der Zeit von Donnerstag (22.12.2022) 21:00 Uhr bis Freitag

(23.12.2022) 07:45 Uhr wurde ein am Don-Bosco-Platz, Höhe Hausnummer 5,

abgestellter Pkw beschädigt. Eine bislang unbekannte Person streifte das Heck des

Pkw BMW und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle.

Der entstandene Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Augsburg Süd unter der

0821/323-2710 zu melden.

Innenstadt – Mehrere Pkw beschädigt

In der Zeit von Freitag (23.12.2022) 20:00 Uhr auf Samstag (24.12.2022)

12:00 Uhr wurden in der Kesterstraße und Senkelbachstraße durch eine oder mehrere

unbekannte Personen mehrere Pkw beschädigt.

Bei einem Pkw wurde auf die Frontscheibe eingeschlagen bis diese splitterte. Bei

einem weiteren Pkw wurden die Beifahrerseite zerkratzt und die Scheibenwischer

beschädigt. Bei zwei weiteren Fällen wurden jeweils die Scheibenwischer der

Fahrzeuge abgerissen.

Der in diesen Fällen bekannte entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren

fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei Augsburg Mitte bittet Zeugen und weitere Geschädigte sich bei der

Dienststelle unter der 0821/323-2110 zu melden.

Innenstadt – Sachbeschädigung an Heizgerät

Am Samstag (24.12.2022) lief gegen 00:30 Uhr ein 39-jähriger Mann zu

Fuß in der Kapuzinergasse. Auf Höhe der einstelligen Hausnummern kam er an einem

Heizgerät einer dortigen Bar vorbei und warf dieses unvermittelt um. Das Heizgerät

ging dabei zu Bruch. Im Anschluss wollte sich der 39-Jährige entfernen, wurde jedoch

von einem Türsteher angesprochen und gebeten stehen zu bleiben. Da der 39-Jährige

daraufhin fliehen wollte, wurde er vom Türsteher festgehalten bis die hinzugerufene

Polizeistreife eintraf.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Den 39-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

Herrenbach – Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit von Samstag (24.12.2022) 15:00 Uhr bis Sonntag

(25.12.2022) 13:00 Uhr wurde ein in der Fritz-Koelle-Straße (Höhe Hausnummer 3)

abgestellter Pkw beschädigt. Eine bislang unbekannte Person schlug die Heckscheibe

des Pkw Renault ein.

Der entstandene Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Augsburg Süd unter der

0821/323-2710 zu melden

REGIONAL REPORT

A8 / AS Dasing –Unfall mit mehreren Fahrzeugen

Am Freitag (23.12.2022) kam es gegen 07:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Eine 24-jährige Pkw- Fahrerin befuhr die mittlere Spur der A8, als kurz vor der Ausfahrt Dasing plötzlich ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Fahrstreifenwechsel durchführte. Die 24-Jährige verriss das Lenkrad um einen Unfall zu vermeiden. Hierdurch geriet sie ins Schleudern. Ein 26-Jähriger Pkw-Fahrer, der direkt hinter der 24-Jährigen fuhr, bemerkte dies und bremste deshalb stark ab. Ein direkt hinter diesem fahrender 45-jähriger LKW-Fahrer leitete ebenfalls eine Vollbremsung ein, konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig stehen bleiben und stieß mit dem Fahrzeug des 26-Jährigen zusammen. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die A8 musste für Reinigungsarbeiten für circa 10 Minuten vollständig gesperrt werden

und konnte im Anschluss schnell wieder vollständig freigegeben werden.

Der 26-Jährige sowie sein 19-jähriger Beifahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf circa 15.000 Euro geschätzt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Gersthofen unter der

0821/323-1910 zu melden.

Gersthofen – Unbekannte stehlen erneut Katalysatoren

Ein Autohändler aus dem Stadtgebiet stellte am 23.12.2022 fest, dass

an 3 Gebrauchtwagen der Katalysator fehlte. Die Täter trennten die Katalysatoren von

Mittwoch auf Donnerstag ab.

Dem Händler entstand ein Diebstahlschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Die Polizeiinspektion Gersthofen bittet Zeugen sich unter der 0821/323-1810 zu

melden.

