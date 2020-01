Polizeibericht Augsburg und Region vom 27.01.2020

Pfersee – Graffitisprayer erwischt

Ein 30-jähriger Passant konnte am Sonntag, gegen 22:30 Uhr, zwei Graffitisprayer an der Augsburger Straße, unterhalb der Luitpoldbrücke beobachten. Nachdem der aufmerksame Zeuge die Polizei verständigte, konnten die beiden jungen Männer im Alter von 20 und 23 Jahren von den Beamten festgenommen werden. An einer dortigen Wand konnte ein frisches Graffiti festgestellt werden. Zudem wurden in den mitgeführten Rucksäcken der beiden jungen Männer entsprechende Sprayerutensilien aufgefunden. Die Höhe des Sachschadens wird auf circa 500 Euro beziffert.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Sprayer entlassen. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Zudem wird ermittelt, ob den Beiden weitere Schmierereien im Augsburger Stadtgebiet zugeordnet werden können.

Bärenkeller – Buben entzünden Sonnenschirm des Nachbarn

Am Sonntagabend befand sich ein 44-Jähriger in seiner Wohnung in der Wertinger Straße, als er sah, wie auf seinen Sonnenschirm brennende Taschentücher fielen. Am Sonnenschirm, welcher auf dem Balkon stand, entstand dabei ein größeres Brandloch.

Der 44-Jährige konnte feststelle, dass die brennenden Taschentücher von einem Nachbarbalkon geworfen wurden und verständigte die Polizei. In der betreffenden Wohnung konnten drei Jungen (11, 13 und 16 Jahre) angetroffen werden. Hier wurden auch ein Feuerzeug und die entsprechenden Taschentücher aufgefunden. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen.