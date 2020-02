Polizeibericht Augsburg und Region vom 27.02.2020

Oberhausen – Heckscheiben eingeworfen

Am Mittwoch, um 13:30 Uhr, wartete ein 68-Jähriger in seinem geparkten Transporter im Bereich des Vorplatzes am Oberhauser Bahnhof. Plötzlich gingen an dem Ford beide Heckscheiben zu Bruch. Vermutlich warf ein Unbekannter einen Stein gegen das Fahrzeug. Der 68-Jährige wurde nicht verletzt. Es entstand ein Schaden von circa 1000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.

Hochzoll – Leichtkraftrad beschädigt

Am Mittwochmorgen stellte ein 17-Jähriger fest, dass ein Unbekannter in der vergangenen Nacht sein in der Oberstdorfer Straße (im Bereich der Pfrontener Straße) geparktes Leichtkraftrad beschädigt hatte. Der 17-Jährige fand sein Leichtkraftrad auf dem dortigen Fußgängerweg liegend auf. Es wurde ein Schaden an der rechten Fahrzeugseite verursacht.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.