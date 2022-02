Polizeibericht Augsburg und Region vom 27.02.2022

Oberhausen – Seitenscheibe eingeschlagen und Geldbeutel entwendet

Am vergangenen Freitag (25.02.2022) zwischen 07.30 und 16.30 Uhr, wurde an einem in der Ahornerstraße (Höhe Hausnummer 31) geparkten schwarzen Peugeot die Beifahrerscheibe eingeschlagen. Der unbekannte Täter entwendete anschließend aus dem Fahrzeuginneren einen dort deponierten Geldbeutel mit persönlichen Papieren und EC-Karte der Geschädigten. Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510.

Kriegshaber – Nach Unfall: Geschädigter und Zeuge sollen sich melden

am Dienstag (22.02.2022) gegen 12.45 Uhr, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem blauen Ford Puma und einem Radfahrer an der Kreuzung Dumlerstraße / Tunnelstraße. Hierbei übersah die 62-jährige Autofahrerin den querenden Radfahrer, der daraufhin stürzte, aber eigenen Angaben gegenüber der Unfallverursacherin nicht verletzt wurde. Der Radfahrer notierte sich anschließend die Personalien der Frau und eines anderen Autofahrers (Zeuge), der sich zum Unfallzeitpunkt mit seinem Fahrzeug hinter dem Radler befand.

Nachdem sich der Radfahrer bis heute nicht bei der Frau – die in der Aufregung vergessen hatte, sich die Personalien des Mannes zu notieren – gemeldet hat, wird der Radler, aber auch der unbekannte Autofahrer als Zeuge gebeten, sich bei der PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610 zu melden.

Herrenbach –Etliche Autos beschädigt

Am gestrigen Samstag (26.02.2022) waren unbekannte Vandalen in der Erhard-Kästner-Straße nachts unterwegs und haben dort im Zeitraum zwischen 01.00 und 07.00 Uhr an insgesamt (soweit bislang bekannt) neun geparkten Fahrzeugen die Kennzeichen abgerissen. Bis auf ein Kennzeichen konnten alle wieder aufgefunden werden. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich bislang auf einen unteren vierstelligen Eurobereich.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Süd unter 0821/323 2710, wo sich auch noch weitere mögliche Geschädigte melden sollen.