Polizeibericht Augsburg und Region vom 27.02.2024

Lechhausen – Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Am gestrigen Montag (26.02.2024) war ein 30-jähriger Autofahrer ohne Fahrerlaubnis in der Meraner Straße unterwegs.

Gegen 23.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den Mann, da er ohne vorderes Kennzeichen unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem zeigte der Mann drogentypische Ausfallerscheinungen. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 30-Jährigen.

Innenstadt – Zeugensuche nach sexueller Belästigung

Am 26.02.2024, gegen 12.00 Uhr, versuchte ein unbekannter Mann eine Frau im Bereich des Haltestellendreiecks am Königsplatz zu küssen.

Die 22-Jährige befand sich mit ihrem acht Monate alten Kind an oben genannter Örtlichkeit, als sie durch einen unbekannten Mann angesprochen wurde. Dieser stellte Fragen und wollte der Frau zum Abschied die Hand geben. Dabei kam er nah an das Gesicht der 22-Jährigen und versuchte diese zu küssen.

Die Frau blockte den unbekannten Mann ab und beide entfernten sich voneinander.

Die Frau beschrieb den Unbekannten wie folgt: ca. 35 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß, indisches oder evtl. türkisches Erscheinungsbild, dunkle Haare, dunkle Augen, er hatte einen Bart (allerdings kein Vollbart), er trug eine braune Jacke und Jeans.

Zeugen, die Hinweise auf den Mann geben können, werden gebeten, sich bei der PI Augsburg Mitte unter 0821/323-2110 zu melden.

Innenstadt – Ladendieb leistet Widerstand

Am Montag (25.02.2024) gegen 16.00 Uhr ist es nach einem Ladendiebstahl in der Bahnhofstraße zu einer Auseinandersetzung gekommen. Zwei Männer leisteten dabei Widerstand.

Zwei Ladendiebe (21 und 23 Jahre alt) klauten in einem Drogeriemarkt Parfüm im Wert von über 100 Euro. Die Beamten trafen zunächst den 23-Jährigen an. Im Rahmen der Fahndung konnte auch der 21-jährige Dieb von den Beamten angetroffen werden. Bei der Klärung des Sachverhaltes mit dem 21-Jährigen zeigte sich dieser unkooperativ. Während der Durchsuchung griff der Mann die Beamten an. Durch die Widerstandshandlung wurde ein Beamter leicht verletzt.

Ein unbeteiligter 24-jähriger Passant störte die polizeilichen Maßnahmen und kam den Anweisungen der Beamten nicht nach. Ihm wurde daher erneut ein Platzverweis erteilt. Dieser Aufforderung kam er nicht nach und griff die Beamten ebenfalls an. Hierbei wurde ein weiterer Beamter leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun gegen die beiden Ladendiebe wegen Diebstahls. Außerdem wird gegen den 21-Jährigen und den 24-Jährigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Hochzoll – Platter Reifen

Im Zeitraum von Sonntag (24.02.2024), 22.00 Uhr bis Montag (26.02.2024), 07.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen Reifen eines geparkten BMW in der Zugspitzstraße. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 400 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Innenstadt – Ungewöhnlicher Kinobesuch

Am Montagvormittag (26.02.2024), gegen 10.15 Uhr, drangen zwei unbekannte Täter in ein Kino in der Viktoriastraße ein.

Da das Kino zu dieser Uhrzeit keine Filme zeigt, war das Rolltor im Eingangsbereich geschlossen. Einer der unbekannten Täter kletterte seitlich am Geländer der angrenzenden Rolltreppe vorbei und öffnete seinem Begleiter eine Türe. Anschließend begaben sich die beiden Unbekannten zu den Verkaufsständen und entnahmen dort Getränke und Snacks, die sie im angrenzenden Sofabereich verzehrten.

Als kurze Zeit später eine Reinigungskraft auf die Beiden aufmerksam wurde, verschwanden die Männer durch eine Türe nach draußen. Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: etwa 25 Jahre alt, ca. 185 cm groß, schlank, hatte dunkelblonde kurze Haare und trug eine rote Jacke und Jeans.

Täter 2: trug einen blauen Hoodie und Jeans

Weitere Zeugen, die Hinweise auf die beiden Täter geben können oder verdächtige Wahrnehmungen im genannten Zeitraum gemacht haben, werden gebeten, sich bei der PI Augsburg Mitte unter der Tel. 0821/323-2110 zu melden.