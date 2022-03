Polizeibericht Augsburg und Region vom 27.03.2022

Innenstadt – Einbruch in Wohnung

Am 26.03.2022, zwischen 19.00 Uhr und 22.40 Uhr, verschaffte sich



ein bislang unbekannter Täter gewaltsam über eine Balkontüre Zutritt zu einer



Wohnung im Hochparterre in der Rosenaustraße.



Im Inneren durchwühlte der Täter die gesamte Wohnung. Nach derzeitigen



Erkenntnissen wurden lediglich 50 Euro Bargeld aus einem offen abgelegten



Geldbeutel entwendet. An der Balkontüre entstand ein Sachschaden im unteren



dreistelligen Bereich.



Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323-3810.

Innenstadt –Von Unbekanntem geschlagen

Am 27.03.2022, kurz nach Mitternacht, lief ein bislang unbekannter



Mann von der Maximilianstraße in Richtung Karolinenstraße. Dort warf er den



geparkten Roller eines 25-Jährigen Augsburgers um und beschädigte diesen



dadurch an Verkleidung und Spiegel.



Der 25-Jährige sprach den Mann an, welcher daraufhin unvermittelt auf diesen



einschlug. Der Angegriffene zog sich dadurch eine kleine Wunde im Gesicht und eine



blutige Nase zu. Der Angreifer entfernte sich kommentarlos in unbekannte Richtung.



Der Täter hatte auffallend langes, dunkelblondes Haar, einen langen Ziegenbart und



war „rockertypisch“ gekleidet.



Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der PI Augsburg Mitte unter 0821-



323/2110 zu melden.

Trunkenheitsdelikte

Augsburg Stadtgebiet – Zu mehreren Trunkenheitsdelikten, vor allem mit sog. E-



Scootern, kam es am Wochenende im Augsburger Stadtgebiet.



Am 26.03.2022 gegen 01.30 Uhr befuhr ein 24-Jähriger mit einem E-Scooter den



Kennedyplatz in Augsburg. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 1,1



Promille. Daher wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein des 24-



Jährigen sichergestellt.



Kurz nach 02.00 Uhr am selben Tag kontrollierte eine Streife eine 26-jährige Frau im



Alten Postweg. Die junge Frau war ebenfalls mit einem E-Scooter unterwegs und



zeigte deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung. Dies bestätigte sich in einem



freiwilligen Atemalkoholtest, der einen Wert von knapp über 1,1 Promille ergab. Nach



erfolgter Blutentnahme wurde der Führerschein der 24-Jährigen sichergestellt.

Wenig später um ca. 03.45 Uhr befuhr ein 45-Jähriger ebenfalls mit einem E-Scooter



die Hallstraße. Auch er war mit über 1,4 Promille deutlich alkoholisiert und musste



seinen Führerschein nach erfolgter Blutentnahme abgeben.



Gegen alle drei wird nun aufgrund von Trunkenheit im Verkehr ermittelt.





Bärenkeller – Vandalismus an Kircheneigentum

Von Donnerstag (24.03.2022), 20.00 Uhr, auf Freitag, 08.30 Uhr,



rissen bislang unbekannte Täter vor einer Kirche in der Bärenstraße eine Sitzbank



samt Stein aus dem Boden. Anschließend rissen die bislang Unbekannten die



Gitterstäbe eines Kellerfensters der Kirche aus der Wand heraus.



Der Sachschaden bewegt sich im mittleren dreistelligen Bereich. Sachdienstliche



Hinweise erbittet die PI Augsburg 5 unter 0821/323-2510.

REGIONAL REPORT

Wörnitzstein – Heiße Asche entzündet Uferböschung

Zwei 25 und 48 Jahre alte Angler aus Stadtbergen befischten vom



25.03. auf 26.03. die Wörnitz bei Wörnitzstein. Am Nachmittag des 26.03. brachen



die beiden ihre Zelte ab und räumten ihren Angelplatz. Dabei entsorgten sie auch



Asche aus einer mitgeführten Feuerschale am Ufer der Wörnitz. Die noch nicht



vollständig erkaltete Asche entzündete den ausgetrockneten Uferbewuchs.



Zur Bekämpfung des Brandes rückte die Feuerwehr Wörnitzstein an. Die 25



Mitglieder der Wehr löschten das Feuer, das sich zwischenzeitlich auf ca. 250 qm



ausgebreitet hatte. Gegen die beiden Angler wurde ein Verfahren wegen des



unsachgemäßen Umgangs mit der heißen Asche eingeleitet. Die Höhe des



entstandenen Schadens steht noch nicht fest

