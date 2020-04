Polizeibericht Augsburg und Region vom 27.04.2020

Oberhausen – E-Scooter mitgenommen und anschließend im Fluss versenkt

Am gestrigen Sonntag (26.04.2020) im Zeitraum zwischen 05.00 und 07.00 Uhr wurden insgesamt sieben E-Scooter von zwei in Augsburg agierenden gewerblichen Anbietern entwendet und anschließend von der Diesel-Brücke in der Dieselstraße in die Wertach geworfen. Die E-Scooter haben laut Firmenangaben einen Wert von jeweils 700 Euro und sind nicht mehr nutzbar. Der Gesamtschaden beläuft sich somit auf 4.900 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Mitte unter 0821/323 2110.

Unfälle und Unfallfluchten am Wochenende

Hochzoll – Am Sonntag (26.04.2020) gegen 15.15 Uhr war eine 54-jährige

Radfahrerin auf dem Radweg in der Oberländer Straße unterwegs, als ihr auf Höhe

Hausnummer 56 im Bereich einer Engstelle ein Radfahrer entgegen kam und ihr den

Weg abschnitt. Hierbei stürzte die Frau und zog sich dabei eine Platzwunde am Knie

zu, weshalb sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Friedberg gefahren

wurde. Der Unfallverursacher radelte weiter, ohne sich um die gestürzte Frau zu

kümmern. Laut Geschädigter soll es sich um einen männlichen Radfahrer (näheres

nicht bekannt) gehandelt haben.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.

Pfersee – Im Zeitraum vom 25.04.2020, 16.30 Uhr bis 26.04.2020, 12.45 Uhr

(Sa./So.) wurde ein in der Wilhelm-Wörle-Straße (Höhe Hausnummer 4) geparkter

schwarzer Mazda im Bereich der Heckstoßstange angefahren und ein Kratzer

hinterlassen, der sich auf rund 1.000 Euro belaufen dürfte.

Pfersee – Ebenfalls offenbar in der Nacht von Samstag auf Sonntag (25./26.04.2020)

wurde ein in der Orleansstraße (Höhe Hausnummer 20) geparkter brauner Mazda im

Bereich der vorderen Stoßstange angefahren, wobei sich der Schaden auch hier auf

rund 1.000 Euro beläuft.

Pfersee – Im Zeitraum von Samstagvormittag (25.04.2020) bis Sonntagmorgen

(26.04.2020) wurde in der Uhlandstraße (Höhe Hausnummer 3) ein dort geparkter

grauer 3er BMW angefahren, wobei der Außenspiegel zu Bruch ging. Der Schaden

hier beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Hinweise zu den Pferseer Fällen bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.

Kriegshaber – Auto mutwillig beschädigt

Gestern (26.04.2020) in der Zeit zwischen Mitternacht und 11.30 Uhr

schlug ein unbekannter Täter die Heckscheibe eines in der Hooverstraße (Grünfläche

gegenüber Hausnummer 22) abgestellten grauen Opel Combo ein. Hierbei entstand

Sachschaden von über 500 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.

Gundelfingen – Dieseldiebstahl

Zu zwei Dieseldiebstählen ist es in der Nacht von vergangenem

Samstag auf Sonntag gekommen. Die bisher unbekannten Diebe entwendeten aus

den Tanks zweier Lastkraftwagen, die auf einem Parkplatz entlang der B 16 Höhe

Birkenried abgestellt waren, eine Gesamtdieselmenge von rund 1.000 Litern. Der

Diebsstahlschaden beläuft sich auf über 1.100 Euro.

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/56-0.

Friedberg – Rauchentwicklung in Firma

Am Sonntag, den 26.04.2020, gegen 21:20 Uhr, löste eine

Brandmeldeanlage in einer Firma in der Joseph-Baur-Straße aus. Die Freiwillige

Feuerwehr Friedberg fuhr das Objekt an und stellte eine starke Rauchentwicklung

aus der Heizungsanlage der Firma fest. Nach Angaben der Feuerwehr kam es in der

dortigen Anlage zu einer Verpuffung. Diese löste die starke Rauchentwicklung aus.

Es entstand kein Gebäudeschaden.

