Polizeibericht Augsburg und Region vom 27.04.2021

Universitätsviertel – Baucontainer aufgeflext

Im Zeitraum von Freitagnachmittag (23.04.2021) bis Montagfrüh wurde auf einer Baustelle beim Messeparkplatz in der Unversitätsstraße ein Baucontainer angegangen. Der unbekannte Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu dem Container und entwendete Baumaschinen im Wert von circa 5.000 Euro. Der entstandene Sachschaden dürfte sich dabei auf 2.000 Euro belaufen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der 0821/323 2710 zu melden.







Lechhausen – Unbekannte stehlen Grill

In der Zeit von Samstag den 24.04.2021, 16:00 Uhr bis Sonntag 25.04.2021, 12:00 Uhr entwenden vermutlich mehrere Täter in der Schenkendorfstraße auf Höhe der 10er- Hausnummern einen hochwertigen Gas-Grill der Marke Rösle, Modell Videro in schwarz. Der Gas-Grill befand sich in einem mit einem 1m hohen Gartenzaun umzäunten Bereich und wurde von dort von dem Täter entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 700 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die PI Augsburg Ost unter der 0821/323 2310 entgegen.

Innenstadt – Ladendieb versucht mehrfach zu fliehen

Am Montag, den 26.04.2021, beobachtete ein Mitarbeiter eines Supermarktes in der Frauentorstraße gegen 17:20 Uhr, wie ein Mann mehrere Getränkeflaschen in seinem Rucksack verstaute. Nachdem dieser schließlich den Laden verließ, ohne für die Waren zu bezahlen, wurde er von dem Mitarbeiter verfolgt und unweit des Supermarktes gestellt. Bei dem Versuch den Mann zum Supermarkt zurückzubringen, riss sich dieser erneut los und stieß dabei eine junge Frau um, die sich dem Mitarbeiter helfend zur Seite stellen wollte. Sie wurde durch den Sturz leicht verletzt. Der 40-jährige Täter konnte schließlich durch den Ladendetektiv an der Straßenbahnhaltestelle Fischertor gestellt und der Polizei übergeben werden. Der Mann muss sich nun wegen „räuberischen Diebstahls“ verantworten.