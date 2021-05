Polizeibericht Augsburg und Region vom 27.05.2021

Innenstadt – Zeugenaufruf zu Körperverletzungsdelikt

Am Montag, den 24.05.2021, kam es gegen 18:30 Uhr am Willy-Brandt-Platz vor einem großen Einkaufszentrum zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen im Bereich der Haltestelle. Bei Eintreffen der Streifenwagen der Polizei entfernten sich die Jugendlichen, konnten jedoch größtenteils einer Kontrolle unterzogen werden. Ein 15-Jähriger machte im Nachgang auf der Polizeiinspektion Augsburg Süd Verletzungen geltend und gab an von einer ihm unbekannten 20 – 30-Jährigen Frau in einem schwarzen Audi vor Jugendlichen in Sicherheit gebracht und schließlich an der Haltestelle „Bukowina“ abgesetzt worden zu sein.

Die couragierte Autofahrerin und Zeugen, die den Vorfall zwischen den 13 bis 16-jährigen Jugendlichen beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der 0821/323 2710 zu melden.