Polizeibericht Augsburg und Region vom 27.05.2024

Oberhausen – Geldbörse aus Auto entwendet

Am gestrigen Sonntag (26.05.2024) schlug ein bislang unbekannter Täter eine Autoscheibe eines schwarzen VW Passat im Talweg ein.

Gegen 13.00 Uhr parkte ein 44-jähriger Mann sein Auto auf einem Parkplatz am Talweg. Als er gegen 14.00 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er, dass die hintere rechte Scheibe eingeschlagen war. Der bislang unbekannte Täter entwendete eine Geldbörse aus dem Auto. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Augsburg 5 ermittelt nun wegen Diebstahls aus einem Fahrzeug und bittet daher um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510.

Lechhausen – Nach Unfall geflüchtet

Am vergangenen Freitag kam es zu einer Unfallflucht in der Leipziger Straße. Der Unfallverursacher fuhr offenbar weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Gegen 08.00 Uhr stellte ein 41-jähriger Mann seinen BMW in der Leipziger Straße ab. Als er gegen 13.45 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte bemerkte er einen Streifschaden an der rechten vorderen Seite. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Haunstetten/Siebenbrunn – Sachbeschädigung durch Graffiti

Am gestrigen Sonntag (26.05.2024), gegen 17.20 Uhr besprühte ein bislang unbekannter Täter eine Hauswand in der Kupernikusstraße. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

Innenstadt – Betrunken mit dem Rad gestürzt

Eine 46-jährige Radfahrerin war mit ihren beiden Söhnen am Montag (27.05.2024) in der Frölichstraße unterwegs.

Hierbei stürzte die Frau kurz nach Mitternacht alleinbeteiligt mit ihrem Fahrrad. Zeugen beobachteten den Sturz und informierten eine Polizeistreife. Diese stellte bei der Frau einen Alkoholwert von über 1,7 Promille fest. Bei dem Sturz wurde sie nicht verletzt. Die Polizeistreife übergab die beiden Söhne an den Vater und veranlassten eine Blutentnahme bei der Frau.

Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte leitete gegen die 46-Jährige ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

Innenstadt – Gefährliche Körperverletzung im Club

Am Samstag (25.05.2024), gegen 02.00 Uhr, kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 21-Jährigen und drei bislang unbekannten Personen in einem Club in der Maximilianstraße.

Wie der Polizei nun bekannt wurde, kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 21-Jährigen und dem bislang Unbekannten. Anschließend schlug der bislang unbekannte Täter den 21-Jährigen. Im weiteren Verlauf kamen zwei weitere bislang unbekannte Männer hinzu und schlugen gemeinsam auf den 21-Jährigen ein. Ein Mitarbeiter konnte den 21-Jährigen von der Gruppe separieren und in Sicherheit bringen.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben oder die Täter beschreiben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.

Innenstadt – Diebstahl eines Kennzeichens

Im Zeitraum von Samstag (25.05.2024), gegen 18.00 Uhr, bis Sonntag (26.05.2024), gegen 13.30 Uhr, wurde das hintere Kennzeichen eines schwarzen BMWs gestohlen.

In einer Parkanlage in der Von-Richthofen-Straße wurde das hintere Kennzeichen durch einen bislang unbekannten Täter entwendet.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben oder den Täter beschreiben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.