Universitätsviertel – Einbruch in Optikergeschäft



Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Sonntagmorgen wurde bei einem Optiker in der Salomon-Idler-Straße eingebrochen. Ein Unbekannter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum und entwendete dort eine Vielzahl von Brillengestellen und eine Bargeldsumme im niedrigen dreistelligen Bereich. Zudem entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810 zu melden.







Lechhausen – Einbrecher entwendet Bargeld

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der Südtiroler Straße, gegenüber des dortigen Baumarktes, zu einem Einbruch in ein Firmengebäude. Ein Unbekannter gelangte gewaltsam in das Gebäude und richtete dabei einen Schaden von mehreren Hundert Euro an. Schließlich konnte der Einbrecher eine Bargeldsumme im niedrigen vierstelligen Bereich erbeuten.

Firnhaberau – Unbekannter bricht in Vereinsheim ein

In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 22:00 Uhr und 08:00 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zutritt zu einem Vereinsheim am Unteren Auweg, Ecke Gersthofer Straße. Obwohl der Unbekannte nichts erlangen konnte, war ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro festzustellen.

