Pfersee – Vandalismus

In der Zeit von 18.07.2022 bis 26.07.2022 stellte die Geschädigte ihren braunen Pkw, Toyota Proace, in der Luitpoldstraße (Bereich der 40er Hausnummern) ab. Als sie ihr Fahrzeug wieder benutzen wollte, fand sie es rundherum verkratzt vor. Der Sachschaden beläuft sich geschätzt auf 2.500 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.

Spickel – Diebstahl

Am 26.07.2022, zwischen 20:30 Uhr und 21:30 Uhr, befand sich der Geschädigte mit Freunden unweit des Damaschkeplatzes am Eiskanal beim Baden. In einem unbeobachteten Moment gelang es einem Unbekannten den Geldbeutel aus dem an Land abgelegten Rucksack des Geschädigten zu entwenden.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Süd unter 0821/323 2710.

Oberhausen – Verkehrsunfallflucht

Am 26.07.2022 in der Zeit von 14:45 Uhr bis 15:10 Uhr parkte die Geschädigte ihren weißen Kleinbus, Mercedes, in der Äußeren Uferstraße (Bereich der einstelligen Hausnummern) am rechten Fahrbahnrand. Ein unbekanntes Fahrzeug stieß in dieser Zeit offensichtlich gegen das Heck des Kleinbusses und verursachte eine Delle sowie den Bruch der Heckscheibe. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510.

Innenstadt – Einbruchversuch

In der Nacht vom 25.07.2022 (Montag) auf den 26.07.2022 (Dienstag) versuchte ein Unbekannter ein Fenster einer Arztpraxis in der Beethovenstraße (Bereich der 10er Hausnummern) aufzubrechen. Der Täter scheiterte jedoch und gelangte nicht ins Objekt. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810.