Polizeibericht Augsburg und Region vom 27.07.2023

Lechhausen – Brand eines Anbaus

Am gestrigen Mittwoch (26.07.2023) brannte ein Gebäudeanbau in der Neuburger Straße. Verletzt wurde dabei niemand.

Gegen 11.45 Uhr geriet der Anbau eines Betriebs in Brand. Aufgrund des Brandes musste die Neuburger Straße für etwa 1,5 Stunden gesperrt werden. Durch die Berufsfeuerwehr Augsburg konnte der Brand vollständig gelöscht werden. Ersten Schätzungen zufolge liegt die Schadenshöhe im hohen fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen. Nach erstem Ermittlungsstand gibt es keine Anhaltspunkte für ein strafrechtlich relevantes Verhalten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entzündete sich mit großer Wahrscheinlichkeit eine Absauganlage in Folge eines Funkenfluges bei Holzarbeiten.

Diebstähle aus Autos

Inningen – Im Zeitraum von Dienstag (25.07.2023), 17.00 Uhr bis Mittwoch (26.07.2023), 15.00 Uhr gingen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mehrere Autos in der Benediktbeurer Straße und der Kleestraße an.

Im genannten Zeitraum entwendeten die bislang unbekannten Täter diverse Wertgegenstände aus insgesamt drei bislang bekannten Fahrzeugen. In einem Fall verschafften sich die Täter gewaltsam Zugriff zu Auto, in den weiteren Fällen konnte bislang keine Gewalteinwirkung festgestellt werden. Insgesamt entstand bislang ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Stadtbergen – Ein ähnlicher Fall ereignete sich im Zeitraum von Dienstag (25.07.2023), 19.45 Uhr bis Mittwoche (26.07.2023), 08.45 Uhr auch in der Riedstraße in Stadtbergen. Hier entwendeten der oder die bislang unbekannten Täter Bargeld und weitere Gegenstände aus dem Auto.

Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Innenstadt – Unfallflucht und betrunken

Am gestrigen Mittwoch (26.07.2023) verursachte ein 27-Jähriger betrunken einen Unfall in der Holzbachstraße und versuchte zu flüchten.

Gegen 20.45 Uhr touchierte der 27-Jährige beim Parken das Auto eines 25-Jährigen. Anschließend fuhr der 27-Jährige weiter ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der 25-Jährige folgte dem Mann und verständigte die Polizei. Der 27-Jährige konnte wenig später durch eine Polizeistreife kontrolliert werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über ein Promille. Die Beamten unterbanden somit die Weiterfahrt des 27-Jährigen und stellten Schlüssel und den Führerschein sicher. Eine Untersuchung einer Blutprobe des 27-Jährigen wird nun den genauen Alkoholwert zeigen.

Die Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und dem Unerlaubten Entfernen vom Unfallort gegen den 27-Jährigen.

Oberhausen – Brand eines Containers

Am gestrigen Mittwoch (26.07.2023) steckten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Container in der Dieselstraße in Brand. Verletzt wurde niemand.

Gegen 17.00 Uhr wurde der Polizei der Brand des Containers mitgeteilt. Der Brand konnte durch die Berufsfeuerwehr Augsburg gelöscht werden. Die Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt.

Gegen 21.30 Uhr zündete ein bislang unbekannter Täter einen Plastikcontainer in einem Ruinengebäude in der Äußeren Uferstraße an. Passanten bemerkten den Brand und informierten die Polizei.

Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.