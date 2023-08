Polizeibericht Augsburg und Region vom 27.08.2023

Lechhausen – Taxifahrt ohne Geld

Am Sonntag (27.08.2023) ließ sich ein 34-jähriger Fahrgast von einem Taxi nach Hause fahren, ohne Geld dabei zu haben.

Der 34-Jährige fuhr vom Königsplatz in einem Taxi nach Lechhausen. Dort angekommen wollte der Fahrgast ohne zu bezahlen das Taxi verlassen. Die hinzugerufenen Beamten konnten schnell schlichten und eine 27-Jährige bezahlte für die Fahrt.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 34-Jährigen wegen Beförderungserschleichung.

Haunstetten – Einsatzkräfte beleidigt

Am Samstag (26.08.2023) beleidigte ein 56-Jähriger gegen 15.30 Uhr in der Narzissenstraße mehrere Feuerwehrleute.

Die Feuerwehr Augsburg war dabei einen umgestürzten Baum mit Geräten zu entfernen. Dabei brachte sich der 56-Jährige mehrfach in Gefahr. Die Einsatzkräfte baten ihn, zu seinem eigenen Schutz, den Gefahrenbereich zu verlassen. Dies tat er nicht und beleidigte die Einsatzkräfte.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 56-Jährigen wegen Beleidigung.

Göggingen – Fahrraddiebstahl – Zeugen gesucht

Am Samstag (26.08.2023) entwendete eine bislang unbekannte Person in der Promenadenstraße (im einstelligen Hausnummernbereich) ein Fahrrad.

Der 65-Jährige stellte sein Fahrrad gegen 11:15 Uhr vor seiner Haustüre ab und ging für ca. 15 Minuten ins Haus. Der Beuteschaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Das Fahrrad wird wie folgt beschrieben:

– Marke: Bulls

– Modell: King Cobra

– Farbe: schwarz

Die Polizei ermittelt nun gegen die unbekannte Person wegen Diebstahl. Zeugen werden gebeten sich unter 0821/323-2710 an die Polizeiinspektion Augsburg Süd zu wenden.

Alkoholdelikte im Straßenverkehr

Lechhausen –Am Samstag (26.08.2023) kontrollierte eine Polizeistreife gegen 02.30 Uhr einen Autofahrer, welcher auf der Schillstraße unterwegs war. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,6 Promille.

Die Beamten nahmen während der Überprüfung des 35-Jährigen Alkoholgeruch wahr. Ein Test ergab einen Wert von rund 1,6 Promille. Der 35-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen Fahren unter Alkoholeinfluss.

Hochzoll – Am Samstag (26.08.2023) kontrollierte eine Polizeistreife gegen Mitternacht einen Autofahrer, welcher auf der Meringer Straße unterwegs war. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von rund 0,8 Promille.

Die Beamten nahmen während der Überprüfung des 35-Jährigen Alkoholgeruch wahr. Ein Test ergab einen Wert von rund 0,8 Promille. Der 35-Jährige musste die Beamten auf die Polizeiinspektion begleiten, sein Fahrzeug wurde verkehrssicher abgestellt.

Die Polizei ermittelt nun gegen ihn wegen Fahren unter Alkoholeinfluss.

Innenstadt – Sonnenschirme beschädigt – Zeugen gesucht

Im Zeitraum von Donnerstag (24.08.2023), 19.45 Uhr bis Samstag (26.08.2023), 09.30 Uhr beschädigte ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Sonnenschirme eines Restaurants.

Der oder die Täter zerschnitten oder zerrrissen mehrere Sonnenschirme eines Restaurants in der Bahnhofstraße (20er-Hausnmummern). Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Firnhaberau – Mit getuntem Roller unterwegs

Am Sonntag (27.08.2023) kontrollierte eine Polizeistreife gegen 01.45 Uhr einen Rollerfahrer, welcher auf der Schillstraße unterwegs war. Der Roller war mit knapp 50 km/h unterwegs und der Fahrer hatte nur eine Mofa-Prüfbescheinigung.

Die Beamten fuhren zunächst hinter zwei Roller-Fahrern. Schließlich überholte der 16-Jährige mit seinem Roller das andere Fahrzeug. Die Beamten hielten beide Fahrzeuge an. Bei der Kontrolle stellten sich heraus, dass der 16-jährige Fahrer lediglich im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung sei. Außerdem gab der 16-Jährige an, dass die Drossel am Roller entfernt wurde. Der Roller wurde sichergestellt, um ein Gutachten zu erstellen.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 16-Jährigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, außerdem wird gegen den Halter des Fahrzeugs ermittelt.