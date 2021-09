Polizeibericht Augsburg und Region vom 27.09.2021

Innenstadt – Betrunkener Exhibitionist

Vergangenen Samstag (25.09.2021) gegen 13.40 Uhr befanden sich zwei Frauen (24 und 44 Jahre alt) in der Grünanlage bei der Jakoberwallstraße, als sie auf einen Mann aufmerksam wurden, der augenscheinlich onanierte und dabei Blickkontakt zu ihnen aufnahm. Die unverzüglich verständigte Polizeistreife konnte den 44-jährigen Tatverdächtigen noch an der angegebenen Tatörtlichkeit auf einer Decke sitzend antreffen. Ein Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von rund 1,8 Promille.

Es wird geprüft, ob der Mann, gegen den nun entsprechende Ermittlungen eingeleitet wurden, noch für weitere gleichgelagerte zurückliegende Fälle in Frage kommt.







Göggingen – Teure Aktion: Autofahrer will Polizeikontrolle umgehen

Am Sonntag (26.09.2021), gegen 15.00 Uhr führte die Polizei allgemeine Verkehrskontrollen in der Friedrich-Ebert-Straße durch. Hierbei fiel ein Pkw BMW auf, welcher mitten auf der Straße wendete, als er auf die stationäre Kontrollstelle zufuhr und die Einsatzkräfte erblickte. Ein Streifenwagen nahm sofort die Verfolgung auf. Der 50-jährige Fahrer des Pkw BMW bemerkte dies augenscheinlich, überfuhr eine Rotlicht zeigende Ampel und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen, indem er auf ein Privatgrundstück einfuhr. Dort konnte das Fahrzeug angehalten und kontrolliert werden.

Als Grund seines Verhaltens gab der nun reumütige 50-Jährige an, dass sich sein einjähriges Kleinkind ungesichert auf dem Schoß seiner Ehefrau auf dem Rücksitz des Wagens befand. Zusätzlich zu diesem Verstoß muss er sich nun wegen des Überfahrens der roten Ampel verantworten. Außerdem ergeht eine Mitteilung an die Führerscheinstelle.