Polizeibericht Augsburg und Region vom 27.09.2023

Lechhausen – Unfallflucht

Am Dienstag (26.09.2023), zwischen 11.30 und 14.30 Uhr, ereignete sich in einer Sammeltiefgarage in der Neuburger Straße ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht.

Eine 25-jährige Pkw-Fahrerin parkte ihren Opel auf einem Stellplatz der Sammeltiefgarage in der Neuburger Straße. Als sie wieder kam, stellte sie einen frischen Unfallschaden auf der Fahrerseite fest.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821-323-2310 mit der Polizeiinspektion Augsburg Ost in Verbindung zu setzen.

Lechhausen – Flüchtender E-Scooter-Fahrer

Am Dienstag (26.09.2023), gegen 15.00 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Brunnenstraße einen E-Scooter-Fahrer. Dieser flüchtete während der Kontrolle.

Der 20-jährige Fahrer konnte nach einer kurzen Verfolgungsfahrt durch die Einsatzkräfte in der Yorckstraße festgenommen werden. Bei seiner Festnahme leistete der Mann Widerstand und trat auf den Streifenwagen ein. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Einsatzkräfte verschiedenste Betäubungsmittel auf. Zudem stand der Mann offensichtlich unter dem Einfluss von berauschender Mittel.

Gegen den Mann wird jetzt unter anderem wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und wegen des Verdachts einer Drogenfahrt ermittelt.

Lechhausen – Polizeihubschrauber wird geblendet

Am Dienstag (26.09.2023), gegen 23.00 Uhr, kam es im Rahmen einer Absuche durch den Polizeihubschrauber nach mutmaßlichen Hilferufen am Lechufer zu einer Laserblendung.

Während des Einsatzes durch den Polizeihubschrauber stellte der Pilot eine mehrfache Laserblendung aus einem Gebäude in der Ostrachstraße fest. Der 20-Jährige Tatverdächtige konnte durch die Einsatzkräfte schnell ausfindig gemacht werden.

Gegen den Mann wird jetzt wegen Gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr ermittelt.

Göggingen – Sachbeschädigung

Am Mittwoch (27.09.2023), gegen 00.30 Uhr, wurden in der Franzesbadstraße zwei Müllcontainer in Brand gesteckt. Die Freiwillige Feuerwehr Göggingen konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821-323-2710 mit der Polizeiinspektion Süd in Verbindung zu setzen.

Göggingen – Diebstahl mit Täterfestnahme

Am Mittwoch (27.09.2023), gegen 01.00 Uhr, konnten zwei Männer in der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße beim Diebstahl von E-Scooter-Akkus beobachtet werden. Nach dem Diebstahl flüchteten die beiden Männer.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Einsatzkräfte zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren festnehmen. Bei der Durchsuchung stellten die Beamten mehrere Akkus bei den Jugendlichen fest.

Gegen die Beiden wird nun wegen Diebstahl ermittelt.