Polizeibericht Augsburg und Region vom 27.10.2020

Pfersee – Windschutzscheibe beschädigt

In der Nacht von Sonntag (25.10.2020) auf Montag (26.10.2020) wurde in der Ganghoferstraße auf Höhe der 20-er Hausnummern ein geparkter blauer Audi A4 von einem Unbekannten beschädigt. Der 30-jährige Fahrzeughalter stellte am Montagmorgen gegen 07.30 Uhr fest, dass seine Windschutzscheibe Risse aufwies, welche von einem tiefen Loch in der Scheibe stammten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 750 Euro.

Haunstetten/Siebenbrunn – Graffiti an Wohnanlage

Oberhausen – Zeugensuche nach Unfallflucht mit Lkw

aufwies.

Ein Verkehrsunfall , der zu hören gewesen sein muss, ereignete sich in der Nacht von Montag (26.10.2020) auf Dienstag (27.10.2020), vermutlich in den Morgenstunden. Ein 41-jähriger Anwohner hatte seinen schwarzen Lexus mit Augsburger Zulassung ordnungsgemäß vor dem Anwesen Zirbelstraße 51 geparkt. Am Dienstagmorgen gegen 7.15 Uhr bemerkte der Fahrzeughalter, dass sein Pkw mehrere Meter versetzt stand und an der Fahrseite massive Beschädigungen im Bereich des vorderen Kotflügels und der FahrertüreUnter Berücksichtigung der Spurenlage wird nach derzeitigem Ermittlungsstand davon ausgegangen, dass der Pkw durch den Anhänger eines Lkw-Gespannes beschädigt worden ist, als das Gespann aus der Zirbelstraße nach rechts in die Oettinger Straße eingebogen ist. Dem Geschädigten entstand ein Schaden im oberen vierstelligen Eurobereich. Gegen den derzeit unbekannten Lkw-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Zeugenhinweise erbittet die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510.