Oberhausen – Räuberischer Diebstahl

Am Mittwoch (26.10.2022) kam es gegen 19:00 Uhr zu einem räuberischen Diebstahl in einem Verbrauchermarkt in der Donauwörther Straße (im Bereich der dreistelligen Hausnummern). Ein 35-Jähriger entnahm eine Flasche mit hochprozentigem Alkohol im Wert von knapp zehn Euro und verließ den Laden ohne zu bezahlen. Als er von einer 20-jährigen Verkäuferin angesprochen und angehalten wurde wehrte er sich dagegen vehement. Umstehende Zeugen kamen der 20-Jährigen zur Hilfe und hielten den 35-Jährigen fest, bis die Polizei eintraf. Die Verkäuferin wurde durch den Vorfall nicht verletzt.

Der 35-Jährige wirkte bei seiner vorläufigen Festnahme deutlich alkoholisiert. Nachdem er über keinen festen Wohnsitz verfügt, wird er im Laufe des heutigen Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Haunstetten – Unfallflucht

Am Mittwoch (26.10.2022) gegen 23:55 Uhr kam es in der Landsberger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 33-Jähriger befuhr mit seinem Fahrrad den Fahrradstreifen der Landsberger Straße in südlicher Richtung. Plötzlich betrat ein männlicher Fußgänger den Fahrradstreifen, weshalb der 33-Jährige bremsen musste und zu Sturz kam. Der Fußgänger flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle. Der 33-Jährige verletzte sich durch den Sturz leicht. Das Fahrrad wurde nicht beschädigt.

Der Fußgänger wird wie folgt beschrieben:

ca. 165 cm groß, ca. 60 Jahre alt, dick und er hatte ein ungepflegter Erscheinungsbild.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der PI Augsburg Süd unter der 0821/323-2710 zu melden.

Pfersee – Fahren trotz Fahrverbot und unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch (26.10.2022) wurde gegen 23:30 Uhr ein 32-Jähriger Pkw-Fahrer in der Hessenbachstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass gegen den 32-Jährigen ein aktuelles Fahrverbot besteht. Zudem roch es im Fahrzeug stark nach Marihuana. Damit konfrontiert räumte der Fahrer ein, Rauschgift konsumiert zu haben.

Bei einer durchgeführten Wohnungsdurchsuchung konnte beim 32-Jährigen zudem eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden.

Der 32-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Fahren trotz Fahrverbots, Fahrens unter Drogeneinfluss und Drogenbesitzes rechnen.