Polizeibericht Augsburg und Region vom 27.10.2023

Innenstadt – Verkehrsunfall

Donnerstag (26.10.2023), gegen 12.50 Uhr, ereignete sich in der

Schaezlerstraße ein Verkehrsunfall.

Ein Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Pkw die Schäzlerstraße in Richtung

Halderstraße. Zeitgleich wollte ein anderer Pkw-Fahrer an der Ampel geregelten

Kreuzung nach links in die Schäzlerstraße abbiegen. Hierbei kam es zum

Zusammenstoß der beiden Autos.

Es entstand ein Sachschaden von circa 1.800 Euro.

Da der genaue Unfallhergang derzeit noch unklar ist, werden Zeugen gebeten, sich

unter 0821/323-2111 sich an die PI Augsburg Mitte zu wenden.

Hochzoll – Sachbeschädigung

Im Zeitraum vom Mittwoch (25.10.2023), 18.00 Uhr bis Donnerstag

(26.10.2023), 06.15 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen in der

Mittenwalder Straße abgestellten Pkw Seat. Der Sachschaden wird auf circa 1.500

Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2310 mit

der Polizeiinspektion Augsburg Süd in Verbindung zu setzen.

Lechhausen – Unfallflucht

Im Zeitraum von Dienstag (24.10.2023), 16.30 Uhr bis Mittwoch

(25.10.2023), 15.00 Uhr, ereignete sich eine Unfallflucht.

Ein in der Forggenseestraße abgestellter Pkw wurde durch einen bislang unbekannten

Pkw angefahren. Der Fahrer entfernte sich anschließend ohne sich weiter um den

Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro. Die Polizei

ermittelt jetzt wegen Unfallflucht.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2310 mit

der Polizeiinspektion Augsburg Ost in Verbindung zu setzen.

Hochfeld – Körperverletzung

Am Donnerstag (26.10.2023) ereignete sich in der Haunstetter Straße eine

Körperverletzung.

Gegen 22.15 Uhr befuhr ein 61-jähriger Rollerfahrer den Gehweg der Haunstetter

Straße. Hier kam es zu einem Streit zwischen mit einem 57-jährigen Mann, der mit

seinen drei Hunden auf dem Gehweg lief. Im Verlauf des Streites fiel der Rollerfahrer

zu Boden und verletzte sich leicht.

Zur genauen Klärung des Sachverhaltes werden Zeugen, die Hinweise geben können,

gebeten, sich unter 0821/323-2710 zu melden.

Innenstadt – Bombendrohung gegen Schule

Am heutigen Freitag (27.10.2023) wurde der Polizei gegen 7.30 Uhr eine

Bombendrohung an einer Schule in der Gutenbergstraße mitgeteilt.

Vorsorglich begaben sich Personen, welche sich bereits im Gebäude befanden, nach

draußen. Andere Mitglieder der Schulfamilie betraten erst gar nicht das Gebäude.

Schließlich konnten sich alle betroffenen Personen erst auf einer Grünfläche und

zeitnah in anderen Gebäuden aufhalten. Die Polizei suchte zwischenzeitlich den

betreffenden Bereich, unter anderem mit einem Sprengstoffhund, ab. Dabei wurden

keine verdächtigen Gegenstände festgestellt. Gegen 10.00 Uhr konnte das

Schulgebäude wieder betreten werden.

Die Polizei ermittelt nun die Hintergründe zu dem Vorfall.