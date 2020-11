Polizeibericht Augsburg und Region vom 27.11.2020

Innenstadt – Räuberischer Diebstahl

Am 26.11.20, gegen 16.00 Uhr, wurde eine bislang unbekannte Täterin in einem Supermarkt in der Lechhauser Straße von der Kassiererin mehrmals gebeten, die Mund-Nasen-Abdeckung über die Nase zu ziehen. Plötzlich packte die Täterin die auf das Kassenband gelegten Waren und warf einen Geldschein auf das Band. Danach verließ sie den Supermarkt. Da das Geld für die Waren nicht ausreichend war, verfolgte die Kassiererin die Täterin und konnte der Täterin Ware abnehmen. Die Täterin griff daraufhin die Kassiererin an, zog sie an den Haaren und schlug ihr ins Gesicht. Danach gelang der Täterin die Flucht. Die 32-jährige Kassiererin musste aufgrund von Schmerzen medizinisch versorgt werden. Der Diebstahlsschaden liegt im mittleren einstelligen Bereich.

Hinweise auf die Täterin erbittet die Polizeiinspektion Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110.