Polizeibericht Augsburg und Region vom 27.12.2020

Haunstetten – Zerstochene Reifen an PKW – Zeugenaufruf

An einem schwarzen Opel Vectra wurden in der Zeit vom Fr. 25.12.2020, 14:30 Uhr – Sa. 26.12.2020, 08:50 Uhr alle vier Reifen zerstochen. Der Besitzer hatte den Opel Vectra in der Inningerstr. Ecke Alte Straße geparkt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei Polizeiinspektion Augsburg Süd unter Tel. 0821-323-2710 zu melden.