Polizeibericht Augsburg und Region vom 27.12.2021

Spickel – Einbruch in Einfamilienhaus

Offenbar in der Nacht vom 25./26.12.2021 (Sa./So.) drang ein unbekannter Täter über ein zuvor von ihm aufgehebeltes Fenster in ein freistehendes Haus im Laubenweg (im Bereich der 10er Hausnummern) ein. Im Gebäudeinneren wurden von ihm u.a. mehrere Schubladen von Schränken und Kommoden geöffnet und durchwühlt. Nach einer ersten Sichtung und Bestandsaufnahme durch die Eigentümer fehlen weder Schmuckgegenstände noch Bargeld. Möglicherweise wurde der Täter auch gestört und musste fliehen, er hinterließ jedoch Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810.

Oberhausen – Auto mutwillig beschädigt

Zwischen den Weihnachtsfeiertagen (24. – 26.12.2021) wurde ein in der Matthäus-Lang-Straße (Höhe Hausnummer 3) geparkter schwarzer Renault Megane durch mehrere Kratzer und Dellen offenbar vorsätzlich beschädigt. Hierbei hinterließ der unbekannte Täter einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510.

Pfersee – Nach Unfall geflüchtet

Ein in der Weißenburger Straße (Höhe Hausnummer 28) geparkter grauer Ford Fiesta wurde im Zeitraum 22. – 26.12.2021 auf der linken Seite angefahren und dabei insbesondere der Außenspiegel beschädigt. Der hinterlassene Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.