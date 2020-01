Polizeibericht Augsburg und Region vom 28.01.2020

Innenstadt – Jugendliche brechen in Wohnung ein

Eine Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Schwibbogengasse bemerkte am Montagnachmittag, dass sich in einer benachbarten Wohnung fremde Personen aufhielten. Da der Frau bekannt war, dass der Wohnungsinhaber bereits seit mehreren Tagen abwesend war, rief sie die Polizei. In der Wohnung konnte eine Gruppe junger Menschen im Alter von 14-21 Jahren festgestellt werden, welche sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung verschafften. Die Personen hielten sich in der Wohnung auf und bedienten sich an den dortigen Nahrungs- und Getränkevorräten. Es entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Die Wohnung wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen gegen unbefugten Zutritt gesichert. Die einzelnen Personen der Gruppe erwartet nun eine Anzeige wegen Wohnungseinbruchdiebstahls.

Herrenbach – Handyverstoß bringt auch noch ein Trunkenheitsdelikt ans Licht

Ein Radfahrer, welcher während der Fahrt auf seinem Handy tippte, fiel einer Streifenbesatzung am Montagabend in der Friedberger Straße auf. Als der 38-jährige Radfahrer daraufhin angehalten wurde, konnten die Beamten bei ihm zudem einen deutlichen Alkoholgeruch feststellen. Da ein Atemalkoholtest ein Ergebnis von über 1,6 Promille zeigte, wurde bei dem Radfahrer eine Blutentnahme durchgeführt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.