Polizeibericht Augsburg und Region vom 28.01.2021

Innenstadt – Hochwertiges Pedelec entwendet

Göggingen – Hauswand besprüht

An einem Mehrfamilienhaus in der Radaustraße (Bereich der 20er Hausnummern) wurde die Hauswand durch einen unbekannten Täter mit schwarzer Farbe besprüht. Die Sachbeschädigung muss in der Zeit vom 25.01.2021 bis zum 27.01.2021 begangen worden sein. Der Sachschaden am Gebäude wird mit 2.000 Euro beziffert.

Hinweise zum Vorfall bitte an die PI Augsburg Süd unter 0821/323 – 2710.