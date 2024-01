Polizeibericht Augsburg und Region vom 28.01.2024

Pfersee – Diebstahl aus einem Keller

Im Zeitraum von Freitag (19.01.2024), 00.00 Uhr bis Donnerstag (25.01.2024), 16.00 Uhr, ereignete sich ein Diebstahl.

Ein oder mehrere unbekannte Täter entwendeten aus einem Kellerabteil in der Droste-Hülshoff-Straße mehrere Gegenstände. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter 0821/323-2610 zu melden.

Innenstadt – Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer

Am Samstag (27.01.2024), gegen 00.30 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte einen E-Scooter-Fahrer. Der Mann war alkoholisiert.

Als die Einsatzkräfte den Mann in der Rosenaustraße kontrollierten, stellten sie Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest an einem gerichtsverwertbaren Alkoholmessgerät ergab einen Wert von fast 0,8 Promille.

Den Mann erwartet nun eine Bußgeldanzeige.

Kriegshaber – Sachbeschädigung

Am Freitag (26.01.2024), gegen 20.15 Uhr, wurde von einem bislang unbekannten Täter an einem in der Familie-Einstein-Straße abgestellten Mercedes der Außenspiegel beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von circa 200 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter 0821/323-2610 zu melden.

Hammerschmiede – Betrunkener Pedelec-Fahrer

Am Samstag (27.01.2024), gegen 02.00 Uhr, erhielt die Polizei die Mitteilung über einen gestürzten Pedelec-Fahrer in der Gersthofer Straße. Der Mann war alkoholisiert.

Als die Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, stellten sie bei dem Pedelec-Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Die Einsatzkräfte unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann. Der Mann blieb bei dem Sturz unverletzt.

Gegen ihn wird jetzt wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Haunstetten-Siebenbrunn – Unfallflucht

Am Freitag (26.01.2024), gegen 23.50 Uhr, ereignete sich eine Unfallflucht. Ein Zeuge teilte bei der Polizei ein Unfallgeräusch in der Pirolstraße mit.

Die Einsatzkräfte stellten an einem geparkten Opel einen frischen Schaden fest. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von circa 300 Euro.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2710 zu melden.

Kriegshaber – Unfallflucht

Am Freitag (26.01.2024), zwischen 05.30 Uhr und 14.00 Uhr, ereignete sich in der Stenglinstraße eine Unfallflucht.

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte einen auf einem Krankenhausparkplatz geparkten Kia. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2610 zu melden.

Innenstadt – Betrunkener Autofahrer

Am Freitag (26.01.2024), gegen 23.15 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte in der Halderstraße einen Pkw. Der Fahrer war alkoholisiert.

Bei der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Die Einsatzkräfte unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann.

Gegen ihn wird jetzt wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.