Polizeibericht Augsburg und Region vom 28.03.2021

Haunstetten – Mehrere Schussabgaben

Am 26.03.21 gingen gegen 19:50 Uhr bei der Polizei mehrere Mitteilungen ein, dass im Bereich der Tuchbleichstraße ein Mann auf offener Straße mit einer Pistole in die Luft schießen würde. Im Rahmen einer sofortigen Fahndung trafen Einsatzkräfte wenig später am Ostufer des Ilseesees auf einen erheblich alkoholisierten 29-jährigen Mann, der eine noch geladene Schreckschusspistole bei sich hatte und die Schüsse zuvor abgegeben hatte. Der Beschuldigte muss sich wegen der Schussabgaben wegen eines Vergehens nach dem Waffengesetz verantworten.







Göggingen – Mehrere Pkw-Aufbrüche

In der Nacht von 26.03.21 auf 27.03.21 brach ein Unbekannter mehrere Pkws im Bereich des Antonviertels auf und durchwühlte die Fahrzeuge nach möglichem Diebesgut. In allen Fällen schlug der Täter eine Seitenscheibe der Pkws ein und gelangte dadurch in das Fahrzeuginnere.

Auflistung der Tatorte: – 26.03.21, 16:15 Uhr bis 27.03.21, 11:30 Uhr: Burgfriedenstraße (Bereich der 20er Hausnummern), grauer VW Golf

– 26.03.21, 17:30 Uhr bis 27.03.21, 09:30 Uhr: Gögginger Straße (Bereich der 90er Hausnummern), grauer Toyota Corolla Verso