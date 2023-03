Polizeibericht Augsburg und Region vom 28.03.2023

Innenstadt – Rangelei mit Ladendieb

Am gestrigen Montag (27.03.2023) entwendete ein 26-Jähriger Waren aus einem Geschäft in der Steingasse und lieferte sich eine Rangelei mit einem Ladenmitarbeiter. Dabei wurde niemand verletzt.

Gegen 17.00 Uhr entwendete der 26-Jährige mehrere Waren aus dem Geschäft. Ein Mitarbeiter bemerkte den Diebstahl, nachdem der Tatverdächtige das Geschäft verlassen hatte. Er stellte den 26-Jährigen wenig später im Nahbereich fest und forderte diesen auf stehen zu bleiben. Der 26-Jährige riss sich daraufhin los und flüchtete. Der Mitarbeiter konnte den 26-Jährigen schließlich stoppen, wobei es zu einer Rangelei zwischen den beiden kam. Die mittlerweile verständigte Polizeistreife, fand bei dem 26-Jährigen auch das Diebesgut aus einem anderen Geschäft und übergaben es wieder an das Geschäft. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls gegen den 26-Jährigen.

Spickel – Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Am gestrigen Montagabend (27.03.2023) war ein 45-Jähriger ohne Fahrerlaubnis mit einem Fiat in der Goethestraße unterwegs.

Eine Polizeistreife unterzog den 45-Jährigen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Hierbei zeigte er den Beamten einen Führerschein, der in Deutschland keine Gültigkeit hat. Somit besaß der Mann keine gültige Fahrerlaubnis und die Fahrt war für ihn beendet. Auch das Auto des Mannes wies keinen gültigen Versicherungsschutz auf.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gegen den Mann. Auch gegen den verantwortlichen Halter des Autos ermittelt die Polizei wegen Ermächtigens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Göggingen – Von Unbekanntem bedroht

Am gestrigen Montagmorgen (27.03.2023) bedrohte ein bislang unbekannter Mann eine 76-Jährige Frau in der Habsburgstraße.

Gegen 08.20 Uhr lief die Frau auf der Habsburgstraße in süd-östliche Richtung. Dabei folgte der bislang unbekannte Täter der Frau und bedrohte sie verbal. Nachdem die Frau weiterging, entfernte sich der unbekannte Mann und konnte im Umfeld durch die Polizei nicht mehr festgestellt werden.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

170cm groß, 30 Jahre, normale Figur, rundes Gesicht, auffällig blass, keinen Bart, keine Brille, dichtes voluminöses schwarzes Haar, vermutlich dunkle Augen, schwarzer glänzender Jogginganzug, sprach hochdeutsch

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Innenstadt – Rettungsdienst und Polizei angegangen

Am gestrigen Montagabend (27.03.2023) griff ein 36-Jähriger zuerst das Rettungsdienstpersonal an und leistete anschließend Widerstand gegen die Polizeibeamten.

Gegen 20.15 Uhr wurde die Besatzung eines Rettungswagens auf offenbar hilfsbedürftigen befindlichen 36-Jährigen aufmerksam. Während der Behandlung schlug der Mann nach einer Sanitäterin und traf diese am Kehlkopf. Nach dem Eintreffen der Polizeibeamten beleidigte der Mann die Streife. Bei der Durchsuchung zur Auffindung von einem Ausweisdokument schlug er letztlich nach den Beamten. Die Beamten nahmen den Mann daraufhin in Sicherheitsgewahrsam und brachten ihn in den Polizeiarrest. Dort beleidigte er die Beamten erneut.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und ihnen gleichstehende Personen und Beleidigung gegen den Mann.

Oberhausen – Kontrolle endet im Widerstand

Am gestrigen Montagnachmittag (27.03.2023) hatte ein 21-Jähriger am Helmut-Haller-Platz mehrere verbotene Substanzen bei sich.

Eine Polizeistreife kontrollierte den 21-Jährigen gegen 16.45 Uhr. Während der Kontrolle wollte der Mann offensichtlich eine verbotene Substanz schlucken. Hieran wurde er von den Polizeibeamten gehindert. Bei der weiteren Durchsuchung des Mannes fand die Polizeistreife verschiedene Betäubungsmittel. Der Mann gab an körperliche Beschwerden zu haben, weshalb der Rettungsdienst hinzugerufen wurde.

Nachdem der Rettungsdienst keine Verletzung feststellen konnte, sollte der Mann zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus verbracht werden. Daraufhin gab der 21-Jährige an keine Beschwerden mehr zu haben.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den 21-Jährigen.