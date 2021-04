Polizeibericht Augsburg und Region vom 28.04.2021

Innenstadt – Einsatz von Feuerwehr und Polizei in Asylunterkunft in der Proviantbachstraße

Am Dienstag den 27.04.2021 wurde gegen 13:30 Uhr der Brandalarm in der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in der Proviantbachstraße ausgelöst. Aufgrund der Größe des Objektes und der anstehenden Evakuierung fuhren neben einem Löschzug der Berufsfeuerwehr Augsburg auch mehrere Streifen der Augsburger Polizeidienststellen an die Örtlichkeit an. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass ein unbekannter Täter den Feueralarm ausgelöst hatte, indem er versuchte einen Rauchmelder in der Nasszelle der Unterkunft anzuzünden. Nachdem die Einsatzkräfte wieder abgerückt waren, wurde der Brandalarm durch erneutes Anzünden der Brandmelder gegen 15:00 Uhr wieder ausgelöst.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd ermittelt in diesen Fällen aktuell u.a. wegen „Sachbeschädigung durch Brandlegung“. Zum momentanen Zeitpunkt geht die Polizei davon aus, dass die Sachbeschädigung durch einen bislang unbekannten Bewohner der Unterkunft selbst verursacht wurde.

Aufgrund der gereizten Stimmungslage in der Unterkunft, welche aktuell unter Quarantäne steht, war es notwendig zusammen mit den zuständigen Mitarbeitern der Regierung von Schwaben die Bewohner in Gesprächen zu beruhigen. Im Zuge des zweiten Einsatzes wurden Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes durch Bewohner beleidigt und bedroht. Die Einsatzkräfte der Polizei verblieben bis in den späten Nachmittag an der Unterkunft.

Während des Einsatzes musste ein psychisch auffälliger Bewohner der Unterkunft in ein Bezirkskrankenhaus gebracht werden. Hierbei griff der Mann die Polizisten an und verletzte fünf Polizeibeamte leicht.