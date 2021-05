Polizeibericht Augsburg und Region vom 28.05.2021

Innenstadt – Verkehrsunfall mit Radfahrer

In der Herrenbachstraße kam es am Donnerstag, den 27.05.2021, gegen 16:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Rad fahrendem Kind. Ein 26-Jähriger Toyota-Fahrer befuhr die Herrenbachstraße in südlicher Richtung und wollte auf Höhe der 20er- Hausnummern nach rechts in die dortige Einfahrt einbiegen. Hierbei übersah er auf dem Gehweg einen 7-jährigen Jungen, der mit seinem Fahrrad in Begleitung seiner Mutter in nördlicher Richtung fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Junge leicht verletzt und zur Abklärung der Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro und an dem Pkw wurde der Kotflügel links beschädigt, wobei ein Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro entstand. Der Pkw-Fahrer muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.







Antonsviertel – Zeugenaufruf: Ansprechen von Kindern