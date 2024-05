Polizeibericht Augsburg und Region vom 28.05.2024

Hochfeld – Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch im Museum

In der Nacht von Sonntag (26.05.2024), 21.30 Uhr auf Montag (27.05.2024), 07.00 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang Unbekannte ein Museum in der Firnhaberstraße.

Wie sich am Montagmorgen herausstellte, verschafften sich der oder die bislang Unbekannten gewaltsam Zutritt zu dem Museum. Es wurde nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet. Die Schadenshöhe liegt im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

Haunstetten – Unbekannte verletzten mit Laserpointer Personen

Am Montag (27.05.2024), gegen 23.00 Uhr, fuhr eine 35-jähriger Autofahrer die Königsbrunner Straße in Richtung Innenstadt, als er von einer bislang unbekannten Person mit einem Laserpointer geblendet wurde.

Die unbekannte Person befand sich auf dem Gehweg der Gegenrichtung und zielte mit einem grünen Laserpointer in den Rückspiegel des Autofahrers. Der Autofahrer konnte kurzzeitig nichts mehr sehen.

Ein gleichgelagerter Fall ereignete sich wenige Stunden zuvor. Eine bislang unbekannte Frau leuchtete mit einem Laserpointer in eine Wohnung in der Brahmstraße. Hierbei wurde eine 32-jährige Frau am Auge verletzt.

Die Fahndung nach den bislang unbekannten Personen verlief bisher ohne Erfolg.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

Innenstadt – Kette entwendet, Bruder des Diebstahlopfers leicht verletzt

Am vergangenen Samstag (25.05.2024) entwendete ein bislang unbekannter Täter die Kette eines 15-Jährigen in einer Straßenbahn in der Friedberger Straße.

Wie der Polizei nun bekannt wurde, war der 15-Jährige mit seinem Bruder in der Straßenbahn der Linie 6 in Richtung Friedberg unterwegs. Der bislang unbekannte Täter probierte die Kette des 15-Jährigen zunächst mit dessen Einverständnis an. Als die Straßenbahn bei der Haltestelle „Hochzoll Mitte“ anhielt, flüchtete der bislang Unbekannte mit der Kette. Der Bruder folgte dem bislang Unbekannten, wobei der ihn schubste. Der Bruder wurde des 15-Jährigen wurde hierbei leicht verletzt. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt.

Der bislang Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, 155 cm, 14 Jahre, schlank, blaue Jeans, schwarze Jacke, Cap „Flagsfit“ in schwarz, sprach türkisch

Die Polizei ermittelt nun wegen Räuberischen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Lechhausen – Trotz Fahrverbot gefahren

Am gestrigen Montag (27.05.2024) war ein 23-Jähriger trotz Fahrverbot mit seinem Auto im Partnachweg unterwegs.

Gegen 17.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann aufgrund eines Handyverstoßes. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen den Mann aktuell ein Fahrverbot vorliegt. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und stellten den Autoschlüssel sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens trotz Fahrverbots gegen den 23-Jährigen.

Lechhausen – Unfallflucht

Am gestrigen Montag (27.05.2024) beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen geparkten Roller in der Brentanostraße.

Gegen 16.45 Uhr beobachtete ein Passant, wie der bislang Unbekannte mit einem grauen Auto den Roller touchierte, wodurch dieser umfiel. Anschließend entfernte sich der bislang Unbekannte offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Oberhausen – Unbekannter fährt gegen Verkehrsschild

Am gestrigen Montagabend (27.05.2024) fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer gegen ein Verkehrsschild in der Donauwörther Straße und flüchtete.

Gegen 19.30 Uhr fuhr der unbekannte Fahrer eines grauen VW Polo gegen das Verkehrsschild und entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das Verkehrsschild wurde durch den Unfall abgeknickt. Es entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Oberhausen – E-Scooter entwendet

In der Nacht auf Montag (27.05.2024) entwendete ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum von 01.00 Uhr bis 05.30 Uhr einen abgesperrten E-Scooter in der Tauscherstraße. Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch ermittelt.

Die Polizeiinspektion Augsburg 5 ermittelt nun wegen Besonders schweren Fall des Diebstahls und bittet daher um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510.