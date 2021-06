Polizeibericht Augsburg und Region vom 28.06.2021

Innenstadt – Sachbeschädigungen durch Graffiti

Im Zeitraum von 26.06.21, 20:00 Uhr, bis 27.06.21, 08:00 Uhr, besprühten mehrere Unbekannte die Fassade einer Tennishalle in der Stadionstraße. Die Täter brachten dort mehrere großflächige Schriftzüge in roter und schwarzer Farbe an. Weiterhin besprühten die Täter zwei in der Stadionstraße (Höhe „Eiserner Steg“) geparkte Lkws mit den gleichen Parolen. Der durch die Graffiti verursachte Sachschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro.

Hinweise erbittet die PI Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710.