Spickel – Einbruch

Letztes Wochenende (23.07.2022 bis 24.07.2022) brach ein Unbekannter in ein Anwesen in der Thomas-Mann-Straße (Bereich der einstelligen Nummern) ein. Während der Abwesenheit der Bewohner gelangte der Täter offensichtlich über den Keller in das Objekt ein und durchwühlte mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Insgesamt erbeutete er diverse Gegenstände, darunter auch Schmuck und Uhren, im Wert von mehreren Tausend Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810.

Pfersee – Ladendieb greift Polizeibeamte an

Am 27.07.2022, gegen 13:40 Uhr, begab sich eine Polizeistreife zur Aufnahme eines Ladendiebstahls zu einem Supermarkt in die Augsburger Straße (Bereich der 20er Hausnummern). Vor Ort trafen die Beamten auf einen 26-jährigen Mann, der beim Erblicken der Beamten einen Fluchtversuch startete. Die Beamten verfolgten ihn in den Hinterhof des Supermarktes, wo er plötzlich stehen blieb und einen Beamten angriff. Hierbei entstand ein Gerangel, bei dem der Mann mehrfach mit der Faust in das Gesicht des Polizeibeamten schlug. Gemeinsam mit seiner Kollegin und unter Einsatz des Pfeffersprays gelang es schließlich der Streifenbesatzung den Mann zu Boden zu bringen und ihn zu fixieren. Er stand offensichtlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Bei dem Einsatz zog sich der Beamte erhebliche Verletzungen, wie Schürfwunden, Platzwunden und Prellungen zu. Er musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden und war zunächst nicht mehr dienstfähig. Die Beamtin und der 26-Jährige Täter wurden nur leicht verletzt. Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Bedrohung und Ladendiebstahls eingeleitet.