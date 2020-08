Polizeibericht Augsburg und Region vom 28.08.2020

Rollerdiebe unterwegs

In der Nacht vom 26./27.08.2020 (Mi./Di.) wurde ein am rechten Fahrbahnrand in der Brunnenstraße (Im Bereich der 40er Hausnummern) abgestellter schwarzer Piaggio Roller C 45 (mit Versicherungskennzeichen) entwendet.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.

Kriegshaber – Ebenfalls in der gleichen Nacht wurde in der Langemarckstraße (Höhe Hausnummer 17) ein dort geparkter schwarz-grauer Roller der Marke Jinan Qingqi Rex (mit Versicherungskennzeichen) entwendet.

Hinweise hierzu bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.

Der Entwendungsschaden dürfte sich bei beiden Rollern auf je 400 Euro belaufen.