Lechhausen – Baumaschinendiebstahl aus Fahrzeug

Im Zeitraum vom 24. – 26.08.2022 (Mi.-Fr.) wurde ein in der Leipziger Straße (Höhe Hausnummer 69) abgestellter Kleintransporter (Opel Movano) von einem unbekannten Täter aufgebrochen. Anschließend entwendete er zwei hochwertige Baumaschinen (Betonrüttler und Baustahlbiegegerät) im Wert von insgesamt rund 6.500 Euro. Am Fahrzeug selbst entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.

Antonsviertel – Betrunken unterwegs

Heute Nacht (28.08.2022) gegen 04.20 Uhr, wollte ein Polizeistreife einen Autofahrer in der Hermannstraße anhalten. Dies gelang nach mehreren Anhalteversuchen dann erst in der Imhofstraße, wofür der 26-jährige BMW-Fahrer offenbar auch einen Grund hatte: bei ihm war deutlicher Alkoholgeruch und eine verwaschene Aussprache erkennbar, was bei einem Alkoholwert von über 1,4 Promille auch nicht verwunderlich war. Es folgten eine Blutentnahme, die Sicherstellung seines Führerscheins und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Nach Unfallfluchten: Zeugen gesucht

Göggingen – Im Zeitraum vom 27.08.2022, 15.30 Uhr bis 28.08.2022, 18.15 Uhr (Fr./Sa.), wurde ein in der Radaustraße (Höhe Hausnummer 1) geparkter grauer Mazda im hinteren linken Fahrzeugbereich von einem Unbekannten angefahren. Der Schaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro. Möglicherweise war der Unfallverursacher mit einem gelben Fahrzeug unterwegs, da ein entsprechender Farbabrieb gesichert werden konnte.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Süd unter 0821/323 2710.

Lechhausen – Mutmaßlich in der Nacht vom 26./27.08.2022 (Fr/Sa.) wurde ein in der Gneisenaustraße (Höhe Hausnummer 24) am Fahrbahnrand abgestellter weißer Skoda Kodiaq an der linken Fahrzeugseite angefahren. Der Streifschaden dürfte sich auf etwa 2.000 Euro belaufen.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.

Lechhausen – Vermutlich in der gleichen Nacht (Fr./Sa.) wurde ein im Marderweg (Höhe Hausnummer 67) geparkter grauer Opel Astra am Heckstoßfänger angefahren. Der Schaden hier beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

Hinweise bitte ebenfalls an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.

Innenstadt – Brand eines Vereinsheims

Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma wurde am gestrigen Samstag (27.08.2022) gegen 23.20 Uhr auf einen Brand in der Riedinger Straße am dortigen Vereinsheim am Sportplatz aufmerksam. Die sofort verständigten Feuerwehrkräfte der BFW Augsburg und der Werksfeuer der MAN konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Andere Gebäude waren nicht betroffen, Personen befanden sich nicht in dem Gebäude, der Schaden wurde vorläufig mit rund 80.000 Euro beziffert.

Die Kripo Augsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Inwieweit hier möglicherweise ein technischer Defekt oder ein Brandstiftungsdelikt in Frage kommt, muss noch genauer untersucht werden.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810.