Polizeibericht Augsburg und Region vom 28.09.2021

Oberhausen – Verkehrskontrolle deckt zahlreiche Verstöße auf

Am Montag (27.09.2021), um 13.30 Uhr, kontrollierte eine Streifenbesatzung einen 29-Jährigen, welcher mit einem privaten E-Scooter ohne vorgeschriebenes Versicherungskennzeichen in der Riedinger Straße unterwegs war. Hierbei fiel auf, dass der E-Scooter zuvor in Augsburg entwendet wurde. Außerdem fanden die Einsatzkräfte Utensilien zum Drogenkonsum auf. Ein Drogenschnelltest ergab, dass der 29-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, weshalb er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Es wurden Ermittlungen wegen aller in Frage kommenden Delikte eingeleitet.







Kriegshaber – Zwei Feuerlöscher von Tankstellengelände gestohlen

Bereits am Samstag (25.09.2021), gegen 03.00 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter einen Feuerlöscher vom Gelände einer Tankstelle in der Neusäßer Straße. Der Betreiber ersetzte diesen zeitnah, was den Unbekannten jedoch offensichtlich dazu bewegte, auch den zweiten Feuerlöscher am darauffolgenden Sonntag (26.09.2021), gegen 01.20 Uhr, zu stehlen. Es entstand Beuteschaden in Höhe von 400 Euro. Die PI Augsburg 6 bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0821/323-2610.







Innenstadt – Radfahrer bei Sturz leicht verletzt – Unfallbeteiligter gesucht