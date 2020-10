Polizeibericht Augsburg und Region vom 28.10.2020

Lechhausen – Verkehrsunfallflucht durch Radfahrer

Am Dienstag (27.10.2020) wurde in der Zeit von 8.00 Uhr bis 13.25 Uhr der silberfarbene Opel Zafira einer 49-Jährigen, welcher in der Kantstraße auf Höhe der 10-er Hausnummern geparkt war, beschädigt. Die Spuren deuten auf einen Fahrradfahrer als Verursacher des Schadens, der sich auf ca. 1.000 Euro beläuft, hin. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Hinweise nimmt die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310 entgegen.







Haunstetten-Siebenbrunn – Widerstand nach Unfall

Nachdem er mit seinem Audi in eine Baustellenabsperrung in der Inninger Straße auf Höhe der 40-er Hausnummern gefahren war, konnte ein 36-jähriger Mann am Fahrzeug angetroffen werden. Beim Eintreffen der Polizeistreife wollte der Mann sich entfernen und wurde von den Beamten festgehalten. Nachdem der Verdacht auf Alkoholisierung oder Medikamenteneinnahme bestand und ein freiwilliger Alkoholtest von dem Mann abgelehnt worden war, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Sowohl bei seiner Festhaltung als auch bei der Blutentnahme leistete der 36-Jährige körperlichen Widerstand. Neben einer Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte wurde der Mann wegen eines Vergehens gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Anzeige gebracht, nachdem Passanten beobachten konnte, wie der Tatverdächtige beim Eintreffen der Polizeistreife etwas weggeworfen hatte, was sich bei der Auffindung als Cannabis erwies.