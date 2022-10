Pfersee – Bei Einbruchversuch überrascht

Am Donnerstag (27.10.2022) gegen 20.15 Uhr scheiterte ein Einbruchversuch in der Stainingerstraße. Ein bislang unbekannter Täter versuchte sich dort über ein Fenster Zutritt zu einer Wohnung zu verschaffen. Dabei wurde der Täter von einer Bewohnerin überrascht, welche durch Geräusche auf den Einbrecher aufmerksam wurde. Der Täter flüchtete sofort.

Dieser wird wie folgt beschrieben:

185 cm groß, ca. 50 Jahre alt, ,schlank, Oberlippenbart.

Bekleidung: schwarze Wollmütze, dunkler Pullover, dunkle Hose.

Die Kripo Augsburg bittet unter Tel. 0821/323-3810 um Zeugenhinweise.

Innenstadt – Vermeintlicher Dieb stört Polizeieinsatz

Am gestrigen Donnerstag um 12.15 Uhr störte ein gänzlich unbeteiligter 28-Jähriger die Maßnahmen einer Polizeistreife auf dem Königsplatz. Die Beamten wollten sich eigentlich um eine offenbar stark alkoholisierte Person kümmern, als der 28-Jährige schließlich beleidigend wurde und herumschrie. Einem Platzverweis kam der Mann trotz mehrfacher Aufforderung nicht nach. Da der Mann immer aggressiver wurde und die Beamten quasi bedrängte, wurde er gefesselt und in Gewahrsam genommen. Um auszuschließen, dass der Mann bei der Fahrt zum Polizeiarrest keinen Zugriff auf gefährlichen Gegenstände hat, wurden er und sein Rucksack durchsucht. Dabei fanden die Beamten vermeintliches Diebesgut – Schmuck und Bekleidung – auf. Es wird nun ermittelt, wann und wo die Gegenstände entwendet wurden.

Firnhaberau – Kindergartenkinder gehen selber heim

Am gestrigen Donnerstagnachmittag holte eine Mutter ihre 4-jährige Tochter und deren 5-jährige Freundin von einem Kindergarten in der Firnhaberau ab. Während sich die Mutter noch im Gespräch mit dem Kindergartenpersonal befand, waren die Kinder plötzlich weg. Nachdem die Beteiligten den Kindergarten und den angrenzende Bereich erfolglos absuchten, wurde die Polizei zur Hilfe gerufen. Eine Streife konnte die beiden Mädchen kurz darauf an der Wohnadresse der 5-Jährigen antreffen. Sie hatte zusammen mit der 4-Jährigen offenbar selbstständig den knapp einen Kilometer langen Nachhauseweg angetreten. Die Beamten kümmerten sich bis zum Eintreffen der besorgten Mutter noch um die beiden Mädchen und konnten die beiden schließlich wohlbehalten übergeben.