Polizeibericht Augsburg und Region vom 28.12.2020

Göggingen – Einbruch in Einfamilienhaus – Zeugenaufruf

Am 27.12.2020, gegen 14:15 Uhr, bemerkte ein 66-jähriger Bewohner eines Einfamilienhauses in der Wellenburger Straße Geräusche im Anwesen und traf im ersten Obergeschoß auf zwei unbekannte Männer. Nachdem der Geschädigte die beiden Unbekannten ansprach flüchteten diese aus dem Haus in unbekannte Richtung. Wie sich herausstellte, drangen die Unbekannten zuvor über eine Kellertüre in das Haus ein und wurden danach vom Geschädigten überrascht.

Die Flüchtigen werden wie folgt beschrieben: